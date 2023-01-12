普發6千元 數位部：二月底前完成系統上線準備

行政院今日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，不過該草案還需等待立法院三讀後，進行預算編列等，還需要一些程序作業。不過後續發放的系統將會數位發展部開發串接，對此，數位部表示預計二月底前可以完成系統測試與上線準備。

行政院會今日通過國發會擬具的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，規劃以上限3,800億元經費作出相關措施，將用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等共九類範圍；草案將送立法院審議，待三讀通過後也會盡快編列出預算。

先前行政院就有指出，發放現金的方式會循先前發放振興補貼方案的方式進行，也就是會直接匯到民眾的戶頭裡，不過當時發放也有相當多種方式，例如先上網登錄，或是直接到ATM領取等多元管道。

對此，數位部表示，現階段由數位部負責協調系統開發串接，並由所轄的資安院協助系統資安，預計二月底前可以完成系統測試與上線準備，但何時開放領取，將配合立法院三讀通過特別條例跟特別預算，到時後會儘速配合開放申領系統。