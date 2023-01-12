中佳電廠環評過初審 空汙1.2倍抵換 創民營電廠首例

中佳電力公司計畫在台中開發燃氣電廠，在歷經三次環保署專案小組審查後，今（12）日通過初審，後續送環評大會確認。中佳表示，此案配合國家增氣減煤政策，並兼顧環保，並創新設民營電廠首例，空汙以1.2倍抵換，未來會依環評承諾確實執行。

中佳電力公司規畫在台中港工業專業區開發燃氣電廠，面積約6公頃，設置約57萬至65萬瓩級複循環機組。由於國科會推動中科台中園區擴建二期，預計引入台積電（2330）等半導體產業，穩定供電是重中之重，此案也受到關注。

在前次審查中，環評委員要求中佳補充具體可行且合理的空汙排放增量抵換措施及執行方式，並說明期程及計畫抵換量。

中佳今日報告時提出增量抵換計畫，值得留意的是，中佳將與台中市、彰化縣政府合作提出執行計畫，分別在兩縣市補助各1,000輛老舊機車換購電動機車，合計2,000輛。

中佳也將補助台中市區電動公車共四輛，此外也承諾就近利用沼渣沼液，減少運輸排放，以及固定汙染源空汙改善等內容。

而過去台中市政府曾因中火與台電交火，如今中佳要設置燃氣電廠，引發中市府關切，歷經多次溝通後，中佳承諾會與台電合作空汙減量，也獲得台中市環保局同意，未來將與台電簽署合作意向書。

中佳強調，中佳電廠可充裕電力供給、穩定供電，降低電網集中風險，並降低碳排放，同時兼顧環保，是我國新設民營電廠中，第一個以1.2倍進行空汙增量抵換。

環委經過討論後，同意通過此案，並要求強化空汙抵換量化計算內容、與台電正式書面同意文件等，並加強後續管理及查核等，在3月底前補充內容後送環評大會討論。