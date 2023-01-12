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龔明鑫：今年全球經濟成長為30年來第三糟

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院今日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，會中國發會主委龔明鑫表示，根據世界銀行展望今年的經濟預測為1.7%，30年來第三糟的狀況，因此政府需要有更積極的方法來因應。

龔明鑫表示，根據世界銀行最新的經濟預測再度下修，下修至1.7%，對比去年6月所公布的預測3.0%，幾乎是腰斬，其他預測機構愈晚公布的都低於2％，這樣全世界經濟成長是30年來第三糟，前面就2009年跟2020年，分別受到世界金融危機跟疫情影響，因此今年經濟成長挑戰性真的是非常高，現在預測也陸續下修當中。

龔明鑫說，去年8月送出總預算，就預估今年經濟成長率會受到挑戰，今年總預算已經把總預算提高20%到2.7兆元，但去年9月份出口，竟然出現負成長，去年11月、12月甚至是兩位數負成長，外銷訂單衰退兩成多，這是過去非常少見的狀況，顯現出全世界經濟上收縮很明顯衝擊到台灣貿易狀況，從這樣發展來講，除了總預算外要有更積極的方法。

龔明鑫說，去年年底蔡英文召開國安高層會議，擬定強化經濟與社會韌性七大主軸，也希望反映民意上，在經濟成果共享上，以及預留財源以備不時之需做些準備，蔡總統的裁示上也提到，請蘇貞昌院長帶領各部會將具體計畫、財務規劃跟經費來源研擬定案後適時向國人報告。經過大約十幾天的時間，行政院就召集各部會把相關計畫研擬出來，已有大致方向。

龔明鑫說，推動上有些有即時性，例如普發現金，有些則是強化韌性，進行體質調整，時間上比較長，不是一年可以完成，所以需要兩、三年才能完成轉型，條例實施時間上才會訂到兩年多，到2025年12月底，上述的這些推動上都要有法源基礎，所以院會今天盡快通過特別條例，送到立法院後會積極跟各黨團積極溝通，也會對民眾多做說明，希望條例以及後續預算都能盡快通過。

龔明鑫 世界銀行

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