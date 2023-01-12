金管會提8大目標 數位貨幣漸進納管

「等到行政院跨部會監理機制通過，數位貨幣的管理就會上軌道！」金管會主委黃天牧12日率領主管召開新春記者會，他表示，由於2023年的金融市場風險更高，金管會將設法強化金融公司韌性。保險局則宣布小額終老保險調升額度至90萬。針對外界關注數位貨幣的監理機制，黃天牧說，預計會以洗錢防制為主管理。

2023力求市場穩定

金管會官員表示，今年施政將提出8大目標、83項施政重點：提升金融穩定與韌性、健全永續發展生態系、滿足全方位金融需求、營造包容金融環境、數位金融、資通安全防護網、提升民眾金融知識力與調適現代化監理機制。

黃天牧表示，去年11個月整體金融業稅前淨利與前年相比減少4成，雖然獲利不如預期，但金融機構更重要的是面對高風險大環境中，持續提供民眾持續可信賴的服務，今年施政也將加強金融機構的風險管理、內部控制與公司治理的抗壓性與應變力。

放寬小額終老保險

保險局局長施瓊華也宣布，放寬小額終老保險投保金額（70萬提升至90萬）與件數限制（3件至4件），規定將於5月1日生效。

施瓊華說明，小額終老保險是為了普及高齡者基本保險而推動的商品，可提供被保險人身故或完全失能的保障，保障期為終身，並可附加1年期傷害保險附約。

另外，銀行局局長莊琇媛表示，金管會與樂天、連線與將來3家純網銀進行業務討論，針對網銀方建議，提高數位存款帳戶之非約定轉帳限額，金管會同意業者在提出配套措施後試辦，不過針對簡化純網銀客戶加入網路投保會員，需請業者補充具體規劃流程，讓金管會評估可行性。

從洗錢角度防治

被問到今年股市預測，黃天牧說，今年主要經濟體的成長都會趨緩，將會帶來較大的經濟下行風險，因此很難估計今年股市交易的價量如何變化，台灣去年股市的表現在世界排在中段班，但營收金額也創新高，殖利率以現金計算為4.88%、股利計算5.09%，企業基本面還算良好，未來會協助強化韌性。

針對外界關注數位貨幣的監理機制，黃天牧回應說，金管會主要還是以洗錢防制的角度進行延伸管理，而各國也都在摸索數位貨幣此類新興商品的法律定性，目前行政院還在跨部會討論中，預計金管會將在公平交易、數位貨幣上下架與資安問題進行管理。

黃天牧補充說明，未來也會請銀行業者協助管理（因數位貨幣平台會在銀行開戶），並呼籲業者在增加社會信用的自律上加強自我管理。

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