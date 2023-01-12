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台達電儲能系統通過經濟部標檢局驗證規定

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達（2308）今（12）日宣布桃園平鎮廠的5MW儲能系統率先通過第三方驗證機構－工業技術研究院執行CNS 62933-5-2儲能系統安規之現場允收試驗，符合經濟部標檢局戶外電池儲能系統案場實施自願性產品驗證之相關規定，再次證明台達設計規畫之案場充分符合國際儲能安全規範。

此外，台達更斥資上億打造全台最大的16MW儲能整合測試平台，並將自願性產品驗證中的儲能設備審查測項導入，做為設備出廠前之標準流程，充分輔助業主確認其安全性與妥善度符合審查規範條件。

台達能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華表示，經濟部標檢局制定戶外電池儲能系統案場實施自願性產品驗證相關規定，規範設備的妥善度及安全性，無疑是國內儲能產業長期發展的推手，並接軌國際市場趨勢。

台達多年來踏實耕耘儲能方案，早已將國際安全規範納入內部產品設計與品管流程，也因此平鎮廠儲能系統能在標檢局公告後短時間內通過試驗；未來，選用台達方案的業主可在出廠前就確認設備狀況，大舉提高在案場通過審查的機率，有助於縮短系統上線、投入電力交易平台營運的時間，避免案場狀況導致成本增加、無法驗收，甚至超過審查期限仍無法併網等風險。搭配台達24小時O&M運維服務，業主也不需擔心運轉後每二年的「定期試驗」，讓系統可穩定參與電力交易平台、投資成效更有保障。

經濟部標檢局去年公告《戶外電池儲能系統案場設計及驗證審查作業要點》，藉由第三方之法人驗證團隊提供驗證服務，以實際規範內容來降低儲能事故發生機率、減少事故造成的衝擊，進而確保戶外併網型鋰離子電池儲能系統設置之安全性。

經濟部

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