工總理事長苗豐強：政府應加速重開兩岸航點與航班 推動能源轉型

工總舉行理監事聯席會議，理事長苗豐強表示，大陸已在1月8日正式鬆綁邊境並解除航班數量管制措施，面對兩岸航空運輸及小三通的強烈需求，建議政府應加速評估重開航點與航班，恢復疫情前的海空正常運作，讓兩岸的經貿活動可以如常運行，並仍呼籲政府加速推動能源轉型。

苗豐強表示，隨著地緣競爭對經貿環境的影響日增，台灣身處印太區域的關鍵位置，產業界必須密切關注這個區域的政經變化與經貿投資佈局，政府則需制訂符合台灣經貿利益主體性的經濟戰略。

苗豐強也說，工總去年持續舉辦新南向六國的產業合作論壇，在紡織、食品、自動化、電子等領域創造了20件成功對接案例，產業界可善用工總的新南向平台，參與今年在印尼、菲律賓、泰國、越南當地舉辦的論壇。

苗豐強指出，全球企業對大陸的投資仍保持成長，2021年更創下了1810億美元的紀錄，年增21%，且大陸至今已和26個國家和地區簽署了共19個自由貿易協定，這些區域整合下的經濟一體化，有助於企業鏈結更多市場，拓展商機。

苗豐強認為，過去台灣用成本中心的觀念經營大陸市場；但隨著大陸經濟的成長，大陸將漸漸成為企業的利潤中心。因此，從產業觀點來看，台灣絕對不能忽視大陸逐漸增加的內需市場能量，以及透過FTA鏈結、涵蓋歐亞非各洲的龐大市場發展。如何務實且深入掌握相關發展與政策重點，進而掌握市場先機，以茁壯台灣經濟，將是未來產業界在面對大陸時，必須思考的課題。

苗豐強也說，國內產業當務之急是碳盤查的工作，國內目前查證量能不足，查證方案未必能貼近一般中小企業的需求，費用亦非一般中小企業所能負擔，工總將在今年3月推出親民版的碳盤查標籤核發方案：工總和國際認可的碳查核機構合作，業者可以透過平台系統填寫資料後，由台灣檢驗科技及德國萊因稽核員進行線上查證，通過查證即可取得工總所核發之碳盤查標籤。

苗豐強更說，台灣再生能源推動進度不如預期，產業界對低碳能源之穩定供應有所疑慮，為確保2030年供電無虞及達成減碳階段目標，不論是燃煤、燃氣、再生能源，還是核能、氫能都應列入考量，俾規劃最適切的能源發電結構。另建議政府評估成立新能源委員會，以利整合基礎建設及法規等資源。