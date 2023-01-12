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確保民眾財產權 內政部修古蹟容積移轉辦法

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

為使古蹟土地容積移轉後，獲准的容積未完全使用，再移轉時有更明確的規範，內政部今部務會報通過修正辦法，明定古蹟土地容積再移轉的地區範圍、計算方式及申請文件，以確保民眾相關財產權益，同時達到古蹟維護保存目的。

現行「古蹟土地容積移轉辦法」規定，私有土地因古蹟用途，導致原有依法可建築的容積（送出基地）受到限制時，可將受影響的容積移轉至其他土地（接受基地）；若接受基地在申請開發建築時，因土地條件限制，而未能完全使用獲准的容積，可有一次機會，申請移轉至另一接受基地建築使用。

內政部表示，為確保容積移轉交換過程中的公平性，這次修法明定辦理容積再移轉時，送出基地屬都市計畫土地者，接受基地限於同一都市計畫主要計畫地區；屬非都市土地，接受基地則限於同一區域計畫地區同一直轄市、縣（市）的非都市土地。

其中，針對接受基地已獲准移入容積未能完全使用部分，這次修法也新增容積再移出的計算方式，確保容積移轉交換的合理性，保障民眾在移轉過程中既有財產價值與權益。

過去曾有民眾申請古蹟土地容蹟移轉，卻未確實執行古蹟保護的案例，內政部說，這次修法同步增訂申請容積移轉時，古蹟如已有毀損情形，申請人應提出古蹟主管機關核准的古蹟修復、再利用計畫，確實執行古蹟維護相關工作，以達保存古蹟目的。

內政部表示，修正「古蹟土地容積移轉辦法」第6條、第10條及新增第8條之1，將依法制作業程序，於近期發布施行。

古蹟 內政部 都市計畫

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