確保民眾財產權 內政部修古蹟容積移轉辦法
為使古蹟土地容積移轉後，獲准的容積未完全使用，再移轉時有更明確的規範，內政部今部務會報通過修正辦法，明定古蹟土地容積再移轉的地區範圍、計算方式及申請文件，以確保民眾相關財產權益，同時達到古蹟維護保存目的。
現行「古蹟土地容積移轉辦法」規定，私有土地因古蹟用途，導致原有依法可建築的容積（送出基地）受到限制時，可將受影響的容積移轉至其他土地（接受基地）；若接受基地在申請開發建築時，因土地條件限制，而未能完全使用獲准的容積，可有一次機會，申請移轉至另一接受基地建築使用。
內政部表示，為確保容積移轉交換過程中的公平性，這次修法明定辦理容積再移轉時，送出基地屬都市計畫土地者，接受基地限於同一都市計畫主要計畫地區；屬非都市土地，接受基地則限於同一區域計畫地區同一直轄市、縣（市）的非都市土地。
其中，針對接受基地已獲准移入容積未能完全使用部分，這次修法也新增容積再移出的計算方式，確保容積移轉交換的合理性，保障民眾在移轉過程中既有財產價值與權益。
過去曾有民眾申請古蹟土地容蹟移轉，卻未確實執行古蹟保護的案例，內政部說，這次修法同步增訂申請容積移轉時，古蹟如已有毀損情形，申請人應提出古蹟主管機關核准的古蹟修復、再利用計畫，確實執行古蹟維護相關工作，以達保存古蹟目的。
內政部表示，修正「古蹟土地容積移轉辦法」第6條、第10條及新增第8條之1，將依法制作業程序，於近期發布施行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言