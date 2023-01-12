房貸補貼不會普發 羅秉成：須符合這些條件

國發會所提出的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案中，其中1,000億元將針對房貸族給予補貼，對此行政院發言人羅秉成表示，未來租金補貼有望擴大延續，另外房貸補貼不會普發，不是有房貸就都補貼，會列出條件限制。

羅秉成表示，有關房貸補貼在去年底蔡總統所主持的國安會議中也有提到，房貸補貼的部分還正在由內政部做相關規劃，政府也知道居住相關問題，國人都非常關切，該如何減輕負擔，實際上有相當多種做法、政策及目標，舉例還說租屋族在去年就有擴大租金補貼300億元的補貼措施，實行至今這個需求仍在，未來也可能會研擬加碼延續，當然也需要注意他的可行性與便利性，這個政策也會持續加強。

至於房貸補貼部分，羅秉成也說，內政部會也妥為規劃，不會淪為助長炒房的因素，整體而言還是會以補貼僅一戶自用住宅者，會把像是經濟條件可以買很多房子的人排除。

羅秉成解釋，因為最近的經濟情勢是利息不斷的調整，在此情況下房貸族的負擔比以往沈重，所以才會有相關的房貸補貼給予幫助，這樣的補貼並不會是普發，會針對在貧窮線上高出一點點的這些人，政府將會給予補貼。

羅秉成說，目前初步設定條件上會先以一戶自用住宅，貸款中房屋將採定額補貼，如單身或夫妻名下只有一戶住宅，貸款餘額也要限制在一定條件下，家戶所得也要在全體家戶所得的一定位數下的這些人政府就會給予補貼，不過細節內容都還是要等內政部研擬，有具體方案後就會公布。