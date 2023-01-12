快訊

過年吉祥話全都有！16款LINE期間限定新年免費貼圖 嗨用180天

史上最大高階警人事發布！台北是張榮興、台南警局長廖宗山

衛星空拍圖證實：中國各地殯儀館「火葬業務爆量」

三年前才獲經濟部相挺！玖東興業驚爆無預警破產 員工連資遣費都沒有

經濟日報／ 新聞部編輯中心
玖東興業員工無預警拿到非志願離職書，被通知公司破產不用再上班。圖/網友提供
玖東興業員工無預警拿到非志願離職書，被通知公司破產不用再上班。圖/網友提供

以電子線材模組設計加工起家的玖東興業卻在1月10日無預警向員工宣布破產，僅發出上個月的薪水，其餘包括資遣費、保障年薪14個月的剩餘薪資、預告工資、未休假獎金等都沒有下文；員工在毫無心理準備下被告知「不用再到公司上班」，都不知要如何度過這個年關，據了解，已有員工集體向勞工局申請調解自救。

玖東興業近年積極發展生物識別模組技術，成功打入各大NB與手機品牌廠的模組供應鏈，晉身業界領導廠商。除了行動裝置，未來此核心技術可拓展至居家、安防、汽車等領域。

玖東興業原以中國大陸為生產基地，因主要客戶受美中貿易戰影響陸續遷廠回台，且屏下指紋辨識商機爆發性成長，相關供應鏈需求暴增，但台灣缺少生物識別模組廠，因此在新北市投入逾12億元，打造首座高度自動化智能工廠及光學實驗室，生產高精度生物識別模組。

玖東在2019年獲得「中小企業加速投資行動方案」的相挺，但卻在農曆年前無預警向員工宣布破產，記者打電話到公司，目前公司電話已無人接聽。

據員工透露，是在1月10日臨下班前，接獲公司破產的通知，雖然去年12月的薪水有入帳，但包括資遣費、保障年薪14個月的剩餘薪資、預告工資、未休假獎金等，甚至是1月薪水，都沒有下文；員工表示，據公司的態度，因為公司破產，所以要員工以公司破產徐徑，由人資造冊，向勞保局申訴尋求勞保墊款。

據指出，由於員工拿到的非志願離職書，押的工作期限是1月30日，因此，無法馬上向勞工局申請失業補助，且據員工調查也發現，目前公司並未破產，仍屬於營業中，勞工局只能請員工先透過調節來處理，目前已有20多人將集體申請調節。

員工強調，當初的聘書上明文保障年薪14個月，但公司在過年前無預警的說破產了，該給的薪水也未全給，年關逼近下，都不知道要怎麼過這個年，公司欺騙員工不懂，實在很可惡。

破產 薪水 資遣費

延伸閱讀

穩定物價過好年！經濟部：春節期間油氣不漲價

經濟部2023年基本工資補貼 即起受理線上申請

普發6千還不夠 綠委籲政府為小店家代繳營業稅

港凍薪4年 最低時薪增至40元 僅加2.5元 跑不贏通膨

相關新聞

開發單位收購「空汙減量」 享早鳥優惠

加速推動運具電動化，環保署昨（11）日宣布「老舊車輛汰舊換新2.0」，將由科學園區、產業園區等開發單位，收購民眾換購電動...

111年為何高通膨？這些指數都漲很大是關鍵

主計總處發布國情統計，111年消費者物價指數（CPI）較110年漲2.95％，生產者物價指數（PPI）漲10.53％，美...

房貸補貼不會普發 羅秉成：須符合這些條件

國發會所提出的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案中，其中1,000億元將針對房貸族給予補貼，對此行...

風睿能源籲儘早公布二輪選商規則 提前協商行政契約

風睿能源（Synera Renewable Energy；SRE）旗下海盛（Formosa 4）獲得經濟部離岸風電第三階...

基地台蓋在你家行嗎？NCC大解密：影響比手機小、電磁波比刮鬍刀少萬倍

電磁波強弱知多少？行動基地台最強？NO！，「距離」以及「發射功率」才是決定對人體電磁波的暴露風險關鍵，距離越近，功率越大，電磁波越強，手機電磁波比行動基地台強，距離人體最近的刮鬍刀電磁波更是比行動基地台電磁波強上萬倍。

白話財經EP93｜政府還稅是擺闊？普發6千到底是哪來的錢？

行政院近期宣布年後要發大紅包，每人普發6000元，學者專家卻紛紛搖頭，不贊成官方的作法，為何國家稅收會多到可以發錢？有錢拿真的不好嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。