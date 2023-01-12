三年前才獲經濟部相挺！玖東興業驚爆無預警破產 員工連資遣費都沒有

以電子線材模組設計加工起家的玖東興業卻在1月10日無預警向員工宣布破產，僅發出上個月的薪水，其餘包括資遣費、保障年薪14個月的剩餘薪資、預告工資、未休假獎金等都沒有下文；員工在毫無心理準備下被告知「不用再到公司上班」，都不知要如何度過這個年關，據了解，已有員工集體向勞工局申請調解自救。

玖東興業近年積極發展生物識別模組技術，成功打入各大NB與手機品牌廠的模組供應鏈，晉身業界領導廠商。除了行動裝置，未來此核心技術可拓展至居家、安防、汽車等領域。

玖東興業原以中國大陸為生產基地，因主要客戶受美中貿易戰影響陸續遷廠回台，且屏下指紋辨識商機爆發性成長，相關供應鏈需求暴增，但台灣缺少生物識別模組廠，因此在新北市投入逾12億元，打造首座高度自動化智能工廠及光學實驗室，生產高精度生物識別模組。

玖東在2019年獲得「中小企業加速投資行動方案」的相挺，但卻在農曆年前無預警向員工宣布破產，記者打電話到公司，目前公司電話已無人接聽。

據員工透露，是在1月10日臨下班前，接獲公司破產的通知，雖然去年12月的薪水有入帳，但包括資遣費、保障年薪14個月的剩餘薪資、預告工資、未休假獎金等，甚至是1月薪水，都沒有下文；員工表示，據公司的態度，因為公司破產，所以要員工以公司破產徐徑，由人資造冊，向勞保局申訴尋求勞保墊款。

據指出，由於員工拿到的非志願離職書，押的工作期限是1月30日，因此，無法馬上向勞工局申請失業補助，且據員工調查也發現，目前公司並未破產，仍屬於營業中，勞工局只能請員工先透過調節來處理，目前已有20多人將集體申請調節。

員工強調，當初的聘書上明文保障年薪14個月，但公司在過年前無預警的說破產了，該給的薪水也未全給，年關逼近下，都不知道要怎麼過這個年，公司欺騙員工不懂，實在很可惡。