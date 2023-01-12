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風睿能源籲儘早公布二輪選商規則 提前協商行政契約

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

風睿能源（Synera Renewable Energy；SRE）旗下海盛（Formosa 4）獲得經濟部離岸風電第三階段區塊開發首期選商核配495MW開發容量。團隊呼籲，今年將進行的第二期選商，行政契約應先和業者充分溝通後，再確定競標規則，並給予開發商半年以上準備時間。

風睿能源表示，去年底公布獲配名單的第一期選商，新版行政契約目前政府與得標開發商還在密集協商，團隊呼籲主管機關，第二期選商的行政契約可於競標規則和遴選辦法確定前，先與業者充分溝通後才定案，並且允許有意願參與的開發商得以擁有至少六個月以上的充裕時間，善加進行競標評估作業與資源籌畫。

風睿能源董事長林雍堯指出，對期盼一路以來匯集的寶貴心得，得以早日在海盛、以及其他國內外案場中獲得完整驗證。風睿也將積極籌備下一輪選商，進一步為國內離岸風電發展搭建更寬廣的平台、集結更豐富的資源，蓄積更扎實的能量，號召更優秀的綠領人才，協力推動台灣、甚至區域內可再生能源的永續發展進程。

海盛風電（Formosa 4）由風睿能源主導、獨立資產管理顧問公司Stonepeak支持，場址位於苗栗縣通霄外海，總面積約85平方公里，離岸最近約20公里，預計設置單機容量裝置從9.5到20MW的風機，最大裝置容量可達1104MW。鄰近的海碩風電（Formosa 5）也在持續開發，為目前唯一通過環評初審的浮動式風場，待兩者完工後進入商轉，將能為百萬家戶提供用電。

風睿能源目前投入的「海能風電（Formosa 2）」，場址位於苗栗外海，總裝置容量為376MW，已接近完工，穩定地朝商轉目標邁進。

離岸風電 再生能源

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