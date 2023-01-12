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永鑫能源拔頭籌 全台首座共同升壓站併網

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
永鑫能源拔頭籌，全台首座共同升壓站併網。圖片提供／永鑫能源
永鑫能源拔頭籌，全台首座共同升壓站併網。圖片提供／永鑫能源

太陽能系統場永鑫能源集團旗下永麒能源、廣宇（2328）能源宣布，完成全台首座共同升壓站之併網因應全球趨勢。由於再生能源之推動及使用刻不容緩，日前經濟部能源局指出，2025年再生能源預計發電佔比15%，至隔年2026年10月達成20%佔比。其中，太陽光電預計2025年達20GW之目標，以往太陽光電設置多面臨饋線容量不足及變電所拱位不足等問題，在能源局及台電的共同推動下，2022年12月20日，永鑫能源集團之永麒能源、廣宇能源完成全台首座共同升壓站之併網。

氣候變遷是全球議題，再生能源的利用則為國際趨勢，台灣的氣候變遷因應法已在去年（2022年） 的5月12日立法院聯席委員會初步審查通過，並於同年12月16日黨團協商後，將「2050年淨零排放」列為國家長期減碳目標。嘉義縣為光電重區，有大量的饋線需求，共同升壓站的建置有利於達成再生能源目標。

嘉義縣政府經濟發展處處長江振瑋表示，嘉義縣政府在推動能源政策架構下，全力推動綠色能源建置，並朝向2025年累積備案裝置容量1.5GW目標前進，統計至2022年12月31日止，本縣取得再生能源發電設備同意備案之案件為4188件，累計備案容量已達1.312GW，其中已併聯容量為867.245MW，每年可發10億8,926萬度電，約可供給本縣22萬戶一年所需民生用電。

嘉義縣為光電併網熱區，然而土地及饋線容量有限，發展太陽光電最具挑戰的問題常因饋線容量不足，因此面臨太陽光電的難題，能源局與台電於2022年提出解決方案，推動『共同升壓站』，導入民間力量，透過建置共同升壓站，不僅可滿足自身案場需求，同時業可提供周邊其他業者併網使用。

據悉，此全台首座共同升壓站位於嘉義東石，共有既設及新設兩座，既設升壓站容量為約80MW，加入系統日期為2021年1月6日，設置者為廣宇能源，2021年完成後併網容量約50MW，永麒能源為租用者，2022年使用併網容量約9MW，2023年預計再併網約1.5MW；新設升壓站容量為20MW，加入系統日期為2022年12月20日，設置者為永麒能源，目前使用併網容量約為1.5MW。

永鑫能源董事長李豪表示，很開心在2023年初，能分享這麼好的消息，永鑫能源為首批響應共同升壓站的能源廠商之一，未來永鑫能源會配合台灣電網規劃，加速台灣再生能源產業的邁進。

永鑫能源拔頭籌，全台首座共同升壓站併網。圖片提供／永鑫能源
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太陽光電 再生能源 氣候變遷

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