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111年為何高通膨？這些指數都漲很大是關鍵

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
去年消費者物價指數（CPI）創14年新高，尤其雞蛋、蔬果類漲價，讓婆婆媽媽最有感。圖／聯合報系資料照片
去年消費者物價指數（CPI）創14年新高，尤其雞蛋、蔬果類漲價，讓婆婆媽媽最有感。圖／聯合報系資料照片

主計總處發布國情統計，111年消費者物價指數（CPI）較110年漲2.95％，生產者物價指數（PPI）漲10.53％，美元計價之進、出口物價各漲9.13％及5.39％。

主計總處表示，111年PPI較110年漲10.53％，權數占近9成之製造業產品類中，以石油及煤製品漲幅35.70％最大，主因汽、柴、燃料及航空燃油價格上漲；金屬製品漲12.19％居次，主因螺絲、螺帽及彩色鋼捲片價格上漲；電子零組件、基本金屬亦分別漲11.86％及6.17％。水電燃氣類(權數占6.2％)漲20.19％，係因民營電廠售電價格上漲、台電公司針對部分工業用戶調漲電價，以及中油公司調漲電業用戶天然氣價格所致。

111年進口物價指數(IPI)較110年漲16.08％，若剔除新台幣對美元貶值6.04％因素，以美元計價漲9.13％，其中以礦產品類漲幅41.88％最大，主因煤、液化天然氣與原油等價格調漲；植物產品類漲16.32％，主因小麥、玉米及黃豆價格上揚；基本金屬及其製品類漲6.21％，主因未經塑性加工鋁與不銹鋼板等價格上漲；化學或有關工業產品類漲 6.15％，主因無水氨(液氨)、甲苯及二甲苯、矽晶圓與肥料等價格上漲；機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備類則因固態硬碟與DRAM模組等印刷電路板組件價格下跌，致該類跌 1.40％，抵銷部分漲幅。

111年出口物價指數(EPI)較110年漲12.08％，若剔除匯率變動因素，以美元計價漲5.39％，其中以礦產品類漲幅 59.85％最大，主因汽、柴、燃料油等價格上漲；化學或有關工業產品類漲5.85％，主因液鹼、甲苯及二甲苯與矽晶圓等報價上漲；基本金屬及其製品類漲5.62％，主因熱軋不銹鋼條捲、鋼鐵螺釘與不銹鋼板等報價上漲；機器、電機、電視影像及聲音記錄機等設備類漲3.99％，主因積體電路晶粒及晶圓、積體電路，與交換器及路由器等報價上漲。惟光學、計量、醫療儀器、樂器及其零件類因液晶裝置等報價下跌，跌6.20％，抵銷部分漲幅。

消費者物價指數 矽晶圓 不銹鋼

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