美商得利選台灣分公司從事傳銷 未於營業所備置資料，公平會開罰

為有效管理傳銷事業，傳銷事業應於主要營業所備置傳銷經營資料，供公平會檢查，使公平會有足夠資訊瞭解事業活動情形，而能有效輔導或規範傳銷事業。公平會委員會議通過，美商得利選有限公司台灣分公司從事多層次傳銷，未於主要營業所備置傳銷經營資料，違反多層次傳銷管理法第25條第1項規定，處新台幣8萬元罰鍰。

公平會表示，派員赴得利選公司主要營業所進行業務檢查及調查後獲悉，該公司就傳銷商總人數、各月加入及退出之人數、主要分布地區等傳銷經營資料，如有需求須向美國總公司申請獲准後方可取得，致現場並無備置上述傳銷經營資料，已違反多層次傳銷管理法第25條第1項規定。

公平會提醒傳銷事業，應按月記載在中華民國境內之組織發展、商品或服務銷售、獎金發放及退貨處理等狀況，並將該資料備置於主要營業所備查，以免觸法。