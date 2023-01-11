景氣衝擊來了 主計總處：製造業加班工時連五月負成長

全球經濟情勢持續疲弱，已開始在我國製造業受僱員工的加班指標反映了。行政院主計總處今（11）日發布11月勞動供需市場相關數據，11月製造業加班工時年減2.7小時，已是連續五個月呈現負成長，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣坦言，「景氣開始受到影響了」。

陳惠欣指出，11月製造業受僱員工月減2,000人，加班工時13.5小時，月減0.3小時，年減2.7小時，在年變動部分，已連續五個月呈現負成長，自7月年減0.1小時、8月年減0.7小時、9月年減1.3小時、10月年減2.8小時，11月加班工時的減幅仍大，為2.7小時。

陳惠欣表示，以往第4季受僱員工人數多會呈現增加，主要是受惠節慶和商業活動（如雙11購物節），但全球終端需求持續減弱，廠商多會優先調整工時，之後才是受僱人數。不過，目前在加班時數部分，確實已經反映。