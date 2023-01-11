快訊

明起28度高溫持續到周六 這天起氣溫溜滑低陡降

紅字狂標33處「一模一樣」論文內容 余正煌律師：抄襲事實非常明顯

傳巴布亞紐幾內亞關駐台機構 外交部：僅更名調整

景氣衝擊來了 主計總處：製造業加班工時連五月負成長

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
景氣示意圖。聯合報系資料照
景氣示意圖。聯合報系資料照

全球經濟情勢持續疲弱，已開始在我國製造業受僱員工的加班指標反映了。行政院主計總處今（11）日發布11月勞動供需市場相關數據，11月製造業加班工時年減2.7小時，已是連續五個月呈現負成長，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣坦言，「景氣開始受到影響了」。

陳惠欣指出，11月製造業受僱員工月減2,000人，加班工時13.5小時，月減0.3小時，年減2.7小時，在年變動部分，已連續五個月呈現負成長，自7月年減0.1小時、8月年減0.7小時、9月年減1.3小時、10月年減2.8小時，11月加班工時的減幅仍大，為2.7小時。

陳惠欣表示，以往第4季受僱員工人數多會呈現增加，主要是受惠節慶和商業活動（如雙11購物節），但全球終端需求持續減弱，廠商多會優先調整工時，之後才是受僱人數。不過，目前在加班時數部分，確實已經反映。

加班 工時 製造業

延伸閱讀

薪資還是不敵通膨！去年1-11月實質薪資衰退 連兩年倒退嚕

通膨吃掉加薪情形未改善！去年1至11月實質薪資年減0.11%

漲價市場婆媽超有感 普發6000元夠不夠？路人一句神回

二年才買得起1坪！ 高達6成8上班族領不到平均薪資，創歷史新高

相關新聞

薪資還是不敵通膨！去年1-11月實質薪資衰退 連兩年倒退嚕

行政院主計總處今天發布去年11月受僱員工薪資調查統計結果。去年（111年）1-11月全體受僱員工平均經常性薪資4萬437...

經濟部2023年基本工資補貼 即起受理線上申請

經濟部表示，2023年受疫情影響事業基本工資補貼作業已於今（11）日起開放網路申請，符合資格的事業可上網申請。本次方案較...

景氣衝擊來了 主計總處：製造業加班工時連五月負成長

全球經濟情勢持續疲弱，已開始在我國製造業受僱員工的加班指標反映了。行政院主計總處今（11）日發布11月勞動供需市場相關數...

通膨吃掉加薪情形未改善！去年1至11月實質薪資年減0.11%

行政院主計總處今（11）日發布11月受僱員工薪資調查統計結果。雖然去(2022)年11月經常性薪資為44,682元...

普發6千還不夠 綠委籲政府為小店家代繳營業稅

財政部昨天公布政府總稅收為4950億元，比原先預期多450億元，民進黨立委鍾佳濱、郭國文、吳琪銘、江永昌、賴惠員、湯蕙...

保經濟成長！彭博訪調學者預測台灣央行今年不會再升息

儘管台灣的通膨率預計還要一段時間，才會降到央行的2%警戒線之下，但彭博訪調的經濟學家大多預測，台灣升息循環已在2022年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。