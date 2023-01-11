工研院攜SLB簽署合作備忘錄 加速推動地熱再生能源

隨著2050淨零排放浪潮來襲，臺灣也設定了2050年再生能源需超過60%發電比例的目標，在國發會近日公布的臺灣12項淨零關鍵戰略中，更將地熱列為重點開發的前瞻能源之一，經濟部能源局長期以能專計畫支持工研院等法人累積相關技術能量，並同時透過政策補助鼓勵地方政府與產業投入地熱開發與探勘。為呼應政府倡議，工研院（9）日與全球油田服務龍頭施蘭卜吉公司（SLB）簽署在台推廣電潛泵及相關服務合作備忘錄，引進適用於臺灣地質特性之電潛泵（Electrical Submersible Pump; ESP）設備，推動臺灣地熱再生能源開發。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英指出，地熱與大多數人熟知的太陽光電、風力發電等「靠天吃飯」的再生能源不同，儲存於地層的熱能，不但具有穩定供電的特性，更無須搭配儲能設備，相當適合作為基載電力使用。但由於臺灣變質岩地熱系統溫度及壓力較低，造成地下熱液的自湧能力不足，加上鈣離子濃度高，容易結垢沉積，以電潛泵的方式抽取熱能可克服上述關鍵問題。

王漢英表示，工研院具有國內唯一獲得財團法人全國認證基金會TAF（Taiwan Accreditation Foundation；TAF）認證的地熱產能實驗室，可提供準確地層特性及流體參數評估數據，已協助多家地熱開發業者完成地熱井產能評估。目前臺灣東部規劃開發中的案場約有42MW（百萬瓦），足可供應10萬戶家庭全年供電。工研院自2021年起便於臺東金崙地熱區以搭配SLB公司地熱電潛泵，成功將原先不具自湧能力的地熱井，提升發電效益到1MW以上，碳酸鈣結垢清除週期更由一週延長至九個月以上，大幅提升地熱發電效益。SLB是目前全球最大的油田服務公司，電潛泵設備相關開發更有超過80年的歷史，此次簽署合作備忘錄將深化雙方合作基礎，並推行至臺灣其他案場開發。

SLB公司北亞區生產集團總經理馮凱表示，地熱作為清潔能源之一，在實現碳排放凈零目標方面發揮著至關重要的作用，SLB身為全球首屈一指的油田服務公司，長期深耕新能源領域開發相關服務，亦看好臺灣得天獨厚的地熱發電潛能，此次很高興與工研院緊密合作，共同研發適用於臺灣地熱井之電潜泵設備及其他配套生產系統。

配合我國2050淨零排放路徑及12項淨零關鍵戰略執行方案目標，面對前瞻能源的技術開發，工研院擘畫「2030技術發展策略與藍圖」，在永續環境應用領域，積極投入新能源技術開發，同時尋求國際先進技術單位合作，針對產業推動關鍵問題，提供技術解決方案，成為地熱再生能源產業最重要的推手。