保經濟成長！彭博訪調學者預測台灣央行今年不會再升息

儘管台灣的通膨率預計還要一段時間，才會降到央行的2%警戒線之下，但彭博訪調的經濟學家大多預測，台灣升息循環已在2022年底觸頂，較美國聯準會（Fed）更早踩煞車，此後利率料將進入平穩期，直至2024年較有可能降息。

彭博的每季調查顯示，在25位受訪經濟學家中，16位預估台灣重貼現率在今年第1季將維持在1.75%不變，另外九人預估將升息半碼（12.5個基點）至1.875%。在今年底前，僅有一人預估台灣央行將在第2季進一步升息至2.0%，其他受訪者則認為不會再升，第4季重貼現率的預測中位數仍是1.75%，與第1季相同。

電子業出口需求不振、企業去化庫存等因素，都正威脅台灣的經濟成長，11月景氣燈號已轉為象徵「低迷」的藍燈，代表台灣央行可能須調整貨幣政策因應。彭博訪調的經濟學家預測，台灣今年國內生產毛額（GDP）將成長2.2%，為2016年以來最低，也低於去年9月調查的2.6%。

法國外貿銀行資深經濟學家吳卓殷說，台灣央行必須比Fed更早把重心轉為經濟成長，在通膨與經濟之間取得更好的平衡，尤其是為了科技業與中小企業。

台灣央行從去年第1季啟動升息以來，重貼現率累計共調升2.5碼（62.5個基點）。隨著Fed官員未來可能進一步調升聯邦資金利率到5%以上，美台利差將超過300個基點，加上出口可能陷入衰減，勢將成為新台幣匯價的利空。

台灣央行總裁楊金龍在去年12月說，若能確認通膨降至2%以下，就有條件暫停升息，但也提及密切關注全球多重下行風險對台灣的不利影響。彭博調查的經濟學家預期，今年台灣消費者物價指數（CPI）年升率將在第1季達到2.27%，後續幾季才會降至2%之下。

台灣央行第1季決策會議預定3月23日舉行。由於經濟學家仍對是否升息意見分歧，市場將緊密關注。

美國銀行經濟學家Miao Ouyang認為，台灣央行第1季將再升息半碼，因為當局鬆綁防疫政策、推升服務消費，加上農曆春節與政府計劃普發現金，台灣第1季通膨仍將遠高於2%，而且其他央行將持續緊縮貨幣政策，台灣跟進機率高，「短期內不能低估通膨壓力。我不認為利率已達峰值、升息已到頭，主要因為短期內還是存在通膨風險，加上國際主要央行還會持續緊縮一陣子」。