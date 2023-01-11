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台電虧2675億是否調漲電價挹注？曾文生：過年前不會提

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
兼任台電董事長的經濟部政次曾文生（右）今天南下主持高雄高雄訓練中心舉辦第55屆技能競賽，會前受訪時談到台電虧損等問題。記者王昭月／攝影
兼任台電董事長的經濟部政次曾文生（右）今天南下主持高雄高雄訓練中心舉辦第55屆技能競賽，會前受訪時談到台電虧損等問題。記者王昭月／攝影

受通膨影響，物價飛漲，台電去年也虧損逾二千億，兼任台電董事長的經濟部政務次長曾文生今早表示，台電與中油二大公司在通澎浪潮下，有如擋在前端平穩物價的消坡塊，付出的代價就是財務虧損，至於國內電價是否調整，最快3月才會審議，過年前都不會提相關方案。

曾文生今早南下主持高雄高雄訓練中心舉辦第55屆技能競賽，受訪時談及台電財務現況。他表示，台電2022年財務初步結算虧了2675億，但仍一直在政府掌握中，台灣有很多影響物價響因子，重要的是能源進口後對國內物價的影響，台電和中油在通膨浪潮下就好像消坡塊，擋在最前面，讓物價穩定，但付出的代價是這兩家公司都會有虧損。

他表示，台電虧損的部分，要看國際能源價格的變動，現在國際能源價格維持在高檔一段時間，因此台電必須思能源價格是否做合理的調整，調整相關辦法會在三月送電價委員會審議，台電會將具體遇到的狀況，包括能源採購的價格等向電價委員會詳細報告，讓委員會定奪。

曾文生說，每次電價調整，台電公司都會在送電價委員會時才提案，電價今年農曆過年前，不會提相關方案。

台電 電價 物價

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