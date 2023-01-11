2023房市「看跌」眾家預言！專家丟震撼彈「跌10%算客氣了」

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文／陳羿郿

《平均地權條例》修正草案三讀通過，不動產開發公會全聯會昨天也發表聲明痛批政府霸凌營建業，「再怎麼良好體質的產業，也禁不起這樣的集體霸凌。」

去（2022）年下半年受到美國暴力升息、通膨惡化、股市跌跌不休、央行調升利率等衝擊，房市由盛轉衰，猛虎變病貓。展望2023房市已進入修正循環，今年房市趨勢如何？《房產溫度計》為讀者綜合房市專家看法：



2023慎防獲利回吐



信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，展望2023年因外在情勢已經逐漸改變，房市難免會有高處不勝寒的疑慮，加上現在民眾對於房價已經沒有不買會更貴的預期，房市景氣循環從高檔步入修正的跡象越來越顯著。2023年房市可能出現的現象：

1、房市進入盤整期

2、實價行情可能從地板變成天花板

3、一手案若銷況持續低迷，恐怕會有讓利現象

4、房價強漲區、重劃區難免出現修正壓力

5、下半年選戰開打，房市可能成為政策焦點

6、利率升息循環接近尾聲

7、觀光復甦，店面飯店業谷底回升

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2023房市預測代表字「守」

不動產仲介公會全聯會選出2023年房市預測代表字為「守」，理事長張世芳表示，2022年房市詭譎多變，上半年景氣一片看好，下半年卻直轉急下，陷入冷沉盤整期，市場及業者都對突如其來的變化措手不及。2023年疫情趨緩、工商穩定成長有助社會經濟復甦，但高房價及高物價、可能升高的利率與打房政策，仍是不可忽視的隱憂，因此定以「守」作為代表字。

張世芳也提出三大建言，一、老屋換屋補貼；二、維持高成數、高期數、高寬限期、低利率「三高一低」協助青年購屋換屋；三、解除或修改豪宅稅總價上限。

三大趨勢「低總、小宅、輕齡」



台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，進入升息循環，2022年底房市有三大趨勢為「低總、小宅、輕齡」，由於一年內多次升息，換屋族見證低利走向升息，房貸有感增加，因此對於換屋計畫趨向保守，抱持觀望延緩心態；但是對於輕齡的首購族而言，短期內房價易漲難跌，利息只升不回，只好著眼於能力之內的合適物件，因此低總小宅成為不敗主流。

顏炳立直言2023就是「跌」



戴德梁行總經理顏炳立則坦言，「今年就是一個字『跌』！只是大跌、緩跌而已，這樣的大趨勢不會變」且表示，今年房市就是「狡兔追月」，若用歌曲形容，就是「暗淡的月」，今年房市量、價、買氣都會下滑，不論是住宅、豪宅、土地，價要下修10%才會見量。

對於住宅市場，顏炳立點名，過去飆漲快速的重劃區、蛋白區，像是「林青峽」即林口、青埔、三峽與「鶯桃樹」，即鶯歌、桃園、樹林等，今年會是價格修正最多的區域。至於店面市場，顏炳立認為，預計今年各商圈租金會繼續緩跌，價格就算再降價，買方也不會追價，導致市場依舊無量，預估整體價降20%才會出現買盤。總言之，會是「利率緩升、資金緊、房市黯淡、房價鬆動」的狀況。

