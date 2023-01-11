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挺過疫情！犒賞員工 8成8企業發放年終 創16年最高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
1111人力銀行針對企業進行調查顯示，今年願意發放年終獎金的企業高達87.6%，發放比率也衝上16年新高，圖為上班族示意圖。報系資料照片
1111人力銀行針對企業進行調查顯示，今年願意發放年終獎金的企業高達87.6%，發放比率也衝上16年新高，圖為上班族示意圖。報系資料照片

2022年航運業繳出漂亮成績單，豪發52個月的年終，從業人員再度在睡夢中被錢砸醒，連續兩年年終獎金傲視全台，員工荷包滿滿，但於此同時，外銷為主的製造業卻傳出砍單危機，國發會景氣燈號分數暴跌，亮出代表低迷的藍燈，2023年的景氣出現變數，會不會影響企業主發放年終的意願呢？

1111人力銀行針對企業進行調查顯示，今年願意發放年終獎金的企業高達87.6%，不但發放比率衝上16年新高，願意發給的年終獎金也提高，平均發出1.34個月，是近5年最高。其中科技業發放比重9成5居冠，民生服務業墊底，只有7成會發年終。

根據1111人力銀行針對企業進行調查顯示，今年願意發放年終獎金的企業高達87.6%，不但發放比重衝上16年新高，願意發給的年終獎金也提高了，平均發出1.34個月，是近5年最高，

儘管來年景氣不確定性高，但回顧過去一整年，無論是挺過本土疫情大爆發的艱困時期成功轉型，或是受惠於產業利多業績爆量，展開新氣象，靠的都是勞資雙方協力，因此企業願意發放年終的意願大增，調查顯示有87.6%會發年終獎金，比起去年足足多出11.3%，回到近幾年的高點。

不過仍有12.4%的企業，已確定不發放年終，主要原因包括公司一向沒年終65.3%、採取獎金制度發放19.2%、預估來年景氣不好減少支出15.3%、營運不佳沒賺錢15.1%。

近一步從產業別交叉分析，資訊科技業發放年終獎金的比重最高超過9成5，而在疫情期間受創最嚴重的民生服務業，發放年終獎金的意願最低，只有7成企業選擇發放年終。

整體而言，在願意發放年終的企業當中，高達9成3的企業是人人有獎，所有員工都領的到年終獎金，其中72.9%的企業發出的金額會比照去年的水準，還有17.3%的企業會發放比去年更高的年終，而發放的依據包括個人績效45.8%、員工年資33.8%、固定年終33.3%、照企業營收比重14.0%。

從產業來看，年終發放最大方的產業是資訊科技業，平均發出1.84個月的年終，其次是金融業1.83個月、貿易流通業1.5個月。

年終獎金 景氣燈號

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