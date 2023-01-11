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台灣出口衰退雙位數 法人預估短期難有樂觀表現

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台灣去年12月出口年減12.1%，不僅連四個月負成長，也來到20個月新低，法人機構並指出，另外隨著廠商備料趨於審慎及原物料價格普遍回跌，進口也見年減11.4%。

整年度來看2022年上半年動能來到歷史新高，第4季出口吹冷風轉為衰退達8.6%，受到全球外部需求因高利率及高通膨，以及中國大陸防疫清零多重衝擊急凍拖累。但2022年出口總額4795.2億美元，此金額仍創下歷史新高水準，長期出口競爭力仍有韌性。

分析師指出，結構上，這次電子零組件及資通訊產品分別衰退1.4%及10.7%，不過仍有單一亮點產品，例如交換器及路由器增加1億美元、年增長高達13.7%，以及積體電路增加1.1億美元、年增長0.8%，反映半導體及伺服器產業長期競爭力仍最被看好。

展望未來，這次電子及傳產產品普遍衰退20%~90%不等，短期出口負增長情勢仍將遞延到1月，廠商去化庫存成效需要時間才會逐步顯現。

另外，由於2023年春節連假高達10天，工作天數較2022年1月相比減少5天，因此，預期1月出口年減幅度將落於負20~24%之間，第1季出口情勢仍難見好轉。

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