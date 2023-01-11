台灣出口衰退雙位數 法人預估短期難有樂觀表現
台灣去年12月出口年減12.1%，不僅連四個月負成長，也來到20個月新低，法人機構並指出，另外隨著廠商備料趨於審慎及原物料價格普遍回跌，進口也見年減11.4%。
整年度來看2022年上半年動能來到歷史新高，第4季出口吹冷風轉為衰退達8.6%，受到全球外部需求因高利率及高通膨，以及中國大陸防疫清零多重衝擊急凍拖累。但2022年出口總額4795.2億美元，此金額仍創下歷史新高水準，長期出口競爭力仍有韌性。
分析師指出，結構上，這次電子零組件及資通訊產品分別衰退1.4%及10.7%，不過仍有單一亮點產品，例如交換器及路由器增加1億美元、年增長高達13.7%，以及積體電路增加1.1億美元、年增長0.8%，反映半導體及伺服器產業長期競爭力仍最被看好。
展望未來，這次電子及傳產產品普遍衰退20%~90%不等，短期出口負增長情勢仍將遞延到1月，廠商去化庫存成效需要時間才會逐步顯現。
另外，由於2023年春節連假高達10天，工作天數較2022年1月相比減少5天，因此，預期1月出口年減幅度將落於負20~24%之間，第1季出口情勢仍難見好轉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言