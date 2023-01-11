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大聯大黃偉祥：2023年非常挑戰 但沒那麼糟

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
大聯大投資控股股份有限公司董事長黃偉祥發表對今年景氣看法。記者葉信菉／攝影
大聯大投資控股股份有限公司董事長黃偉祥發表對今年景氣看法。記者葉信菉／攝影

大聯大投控（3702）2022年12月單月合併營收為586.8億元；第四季合併營收為1,773.6億元，符合預期；全年合併營收為7,761.1億元，與去年持平。大聯大控股董事長黃偉祥表示，2023年是非常挑戰的一年，各界不是很看好2023年，但當大家不看好時，往往沒那麼糟。

大聯大今（11）日股價開在48元平盤價格，最低到47.6元，下跌0.4元。

大聯大表示，能與2021年持平主因是受惠下游客戶持續投資網通暨周邊設備、伺服器，自動化需求帶動工業電子，以及車用電子等非3C市場應用持續強勁，加上北美與東南亞等地客戶陸續投產所致。

黃偉祥表示，2023年是非常挑戰的一年，俄烏戰爭導致的糧食能源問題、供應鏈分散區域化影響生產效率，以及通膨帶來的升息問題未解，各界不是很看好2023年，但當大家不看好時，往往沒那麼糟。

身為電子零件通路王，黃偉祥說，後疫情時代，企業界都在思考未來的發展主軸。五年前美中貿易戰發生後，客戶要求供應鏈分散風險，造成供應鏈要重組，在此過程中，很多台商轉到越南、泰國、印度與美國等地，這個影響很大，因為供應鏈系統要一分為二、一分為三甚至一分為四，是非常複雜的系統性問題。

黃偉祥說，過去兩年，台灣在ICT產業表現比其他各國好，也因此蓄積非常好的再轉型、再投資、再升級甚至擴大再成長的基礎，因此，新的併購發展等是未來可以考慮方向。

大聯大 營收

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