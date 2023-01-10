台電二年恐虧損逾5,400億元 曾文生：爭取電價調整

受到俄烏戰爭影響使得全球能源價格飆漲，造成發電成本暴增，根據台電統計，2022年台電虧損2,675億元，台電代理董事長曾文生今（10）日也坦言「這是一個滿龐大的金額」，且2023年預估將再虧損2,785億元，預估這兩年的虧損就超過5,400億元。曾文生表示，台電今年將向電價審委員會提出實際情況，爭取電價調整空間。

台電發言人吳進忠證實，去年台電虧損2,675億元，為史上新高。若再加上先前的虧損約400億元，預估累計虧損將達3,000億元，但實際金額將待1月18日董事會後才能做最後確認。

台電今天舉辦年終記者會，針對台電財務問題，曾文生表示，去年以及今年虧損，主要原因是國際燃料價格大漲，全球相關電力公司也都遇到同樣的問題。但在這一波高物價衝擊下，台電、中油肩負物價平穩責任，這二家國營事業扮演物價消波塊的任務，在這波國際輸入性通膨浪潮下，擋在第一線，沒有造成國內嚴重的通膨，讓政府有餘裕可以處理國內其他議題。

對於台電背負的債務，曾文生表示，台電會逐年想辦法解決，但處理帳務會需要時間，但因為台電、中油二家國營事業都為台灣經濟穩定做出一定貢獻，相信政府也會給予台電支持。

至於國際上的解決之道，曾文生指出，多是採綜合性解決辦法，包括：政府增資、持有更多電力公司股票，或把民營公司轉為公營，但還是要因應能源價格去調整合理電價。

曾文生表示，目前台電除了有經濟部已經編列預算1500億元作為增加資本額之外，台電也會發行特別股，屆時將有一些資金挹注。同時，台電也會向電價審議委員會提出實際情況，爭取電價調整空間。

曾文生也提到，去年7月進行電費調整，民生用電沒漲，而是漲在產業用電，但台電也將產業電價的漲幅，與臨近的競爭國家相比較，目前台灣的產業電價在亞洲相對是有競爭力的，台電會把這些綜合意見都向電價審議會做表達。