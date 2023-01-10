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談穩定供電 曾文生：以價格達到「需求配合供給」

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部次長、台電代理董事長曾文生次長今(10)日出席天下論壇談「能源轉型：台灣綠電的未來挑戰」。他致詞表示，今年三大任務為夏月電價提前、推動電力交易平台及電網韌性計畫，更希望透過價格機制來達到「需求配合供給」。

曾文生說，其他國家在談電力轉型時都只集中談低碳／無碳化、可負擔，而台灣也必須注重產業化，因為過去台灣GDP有一成花在進口燃料，未來就無須再進口，而台灣製造業又是強項，認為能源轉型是個創造性產業的機會。

談到今年是否供電穩定，曾文生說，去(2022)年日尖峰不斷破紀錄，去年7月更是達到4074.8萬瓩，而去年備轉容量率超過10%有290天。而台電為了確保穩定供電，電網也必須提出轉型，隨著台灣發展再生能源滲透率提高也是挑戰，但透過提前調度就有機會增加供電力度。

他說，未來正午有太陽光電，日尖峰將不再是重點，而是太陽光電下山的夜尖峰；因此，在時間電價設計上最貴的就是16時至22時；而許多企業也提前因應，去年正中午用電增加40萬瓩，夜間則抑低50萬瓩。

針對2023年穩定供電，他提出夏月電價提前、推動電力交易平台及電網韌性計畫等機制。其中，去年電價審議會通過夏月電價提前，在維持總平均電價不變情況下，希望業者生產可以提前，讓需求跟供給配合。

而電力交易平台上路超過一年，建立更多「虛擬電廠」的即時調度抑低尖峰負載；最後，台電去年9月通過電網韌性計畫，十年執行5,000億元的計畫，讓台灣電網可以得到分散、強固及防衛。

而他也希望，台電可以透過價格機制設計，再強調「需求去配合供給」，透過消費行為讓需求配合供給；另一方面，台電也可以透過水力及儲能去配合需求尖峰，平衡住電網。

另一方面，他也認為備轉容量率高低也要重新評估，因為如果備轉容量穩定夠用，就可以更多餘裕去將閒置機組解聯進行維修，也讓2022年的機組故障率減少。

他補充，台灣未來發展再生能源之外，燃氣跟燃煤也必須各司其職，燃氣具有快速起停的特性，可以當作橋接能源；而燃煤雖然可以碳排多，但是透過混氨就可以降低排放，再加上煤儲存容易，可以當作備援機組。

最後，曾文生說，政府規劃2025年「光儲合一」500MW、併網型儲能 1,000MW，以及用戶自備儲能。他更提到，未來電動車變多之後，搭配書向充電樁也可以成為社區儲能。

電價 太陽光電 台電

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