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台電兩年虧逾5400億元 解方之一為反映合理成本於電價

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
台電代理董事長曾文生。圖／台灣電力公司 提供
台電代理董事長曾文生。圖／台灣電力公司 提供

國際能源價格一度飆漲，台電過去不斷吸收發電成本漲幅，台電代理董事長、經濟部次長曾文生今（10）日指出，2022年台電因此虧損2600多億元，預估今年將再多虧2700多億元，兩年虧損逾5400億元。他表示，台電、中油作為通膨浪潮的「消波塊」，除了補貼、增資之外，也要將成本合理反映在電價上。

台電今舉行年度媒體餐敘，曾文生表示，台電、中油在全球通膨之下，為了穩定國內物價，吸收漲幅，也背負債務，必須要想辦法解決。參考國際做法，大多為混合式解方，目前政府編列1500億元增資預算，台電再發行500億特別股，今年3月底的電價審議委員會，也會依照實際情況提出台電依照電價公式計算的看法。另外，政府表示稅收超徵的額度中，有1000億元可用於電價補貼，曾文生說，還沒有討論具體細節。

曾文生強調，解方之一就是依照能源價格調整合理電價，即使2022年已經調漲過電價，但跟鄰近主要經濟體比較起來，台灣的產業電價還是較有競爭力。

台電 電價 曾文生

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