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經濟部加碼核定安興專案 保證成數放寬為最低八成

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

因應全球景氣趨緩，為穩定中小企業資金供給，減輕中小企業負擔，經濟部已核定信保基金所實施的「中小企業安興專案」，自即日起保證成數放寬為最低八成，保證手續費率從低以0.25%計收，力挺中小企業於後疫情時代取得振興營運所需資金。

中小企業信用保證基金自2022年10月推出「中小企業安興專案」，額外提供同一企業最高保證融資總額度1,000萬元的短期營運週轉金，以因應中小企業歲末年初資金需求，推出後中小企業申請情況踴躍，已核保 2,198 件，融資金額計170億元。

經濟部為協助中小企業在面臨全球景氣放緩，經濟環境不確定因素下仍能取得融資，經濟部責成信保基金提供更優惠保證措施，以因應中小企業融資需求，保證成數由原則八成，放寬為最低八成，以增加金融機構放款意願。

經濟部更加碼核定調降保證手續費率，由0.375%降為0.25%，如中小企業申貸金額為1,000萬元，一年可減省之保證手續費為1萬2,500元，以減輕中小企業融資成本負擔，申請期間至2023年12月31日。

經濟部將持續提供更有利中小企業的融資環境，如中小企業有融資協處需要，得洽經濟部中小企業處馬上辦服務中心（服務專線0800-056-476）提供相關協助。

經濟部 景氣

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