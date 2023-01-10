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台電：2023再生能源發電總占比預期將破10％

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
台電今表示，2022年再生能源成績單，光電發電104.3億度、風電發電34.5億度、水力發電58.5億度，加上其他慣常水力等，全年再生能源發電占比達到8.6%，此為台電大林電廠。記者林巧璉／攝影
台電今表示，2022年再生能源成績單，光電發電104.3億度、風電發電34.5億度、水力發電58.5億度，加上其他慣常水力等，全年再生能源發電占比達到8.6%，此為台電大林電廠。記者林巧璉／攝影

台電今天舉行年終記者會，公布2022年再生能源發電占比已經達到8.6%，台電代理董事長、經濟部次長曾文生表示，今年再生能源發電占比有信心突破10%。另外，風光電的滲透率在去年12月破兩成後，台電預估，大年初二就可能突破30%。

台電表示，2022年再生能源成績單，光電發電104.3億度、風電發電34.5億度、水力發電58.5億度，加上其他慣常水力等，全年再生能源發電占比達到8.6%，比起前一年的6.3%顯有進步。由於2023年離岸風電併網量預計將在第三季大幅增加，台電對於今年占比超過10％也相當有信心。

據台電統計，去年全年最高尖峰用電4074.8萬瓩，今年初估最高尖峰將成長100萬瓩，達到4170萬瓩，主因為時間電價尖峰帶移轉，夜尖峰部分用電將轉移到日尖峰時段等原因。

曾文生表示，今年重點是「供應要跟需求跑」，過去水力發電不會集中在同一時段，現在盡量集中在夜間尖峰，台電水力電廠包括大甲溪、日月潭兩大系統，有400萬瓩餘裕可以調度。

台電總經理王耀庭指出，台電去年年底在電價審議會通過時間電價時間帶挪移，尖峰時間帶由白天移轉到晚上，來因應2050年目標的其中一環，同時還有需量反應的推動、儲能等。他表示，去年年底參加量已經有305MW，到今年6月還會迅速成長，因此2025年的儲能目標量體會更大，零零總總這些措施要度過夜間尖峰4小時是足夠的。

曾文生表示，輸配電方面，配電事故量已經下降，而輸電方面還要再強化，經過303大停電事件，輸電部門記取教訓，要把風險分散，每天風控中心都在進行電網系統運轉更好的封控，讓台灣不要再發生大規模停電事故。

台電 再生能源 電價 曾文生

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