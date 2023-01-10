台塑化12月營收622.56億元 月增0.3%、年增2.2%

四大超商中的全家、萊爾富，接連將原本一顆10元的茶葉蛋價格調漲了30%，漲到13元，讓民眾驚覺從2021年底起，由餐飲業開始的一波漲價潮，一路蔓延到今日都沒有平息的跡象。小老百姓連吃一顆茶葉蛋都覺得奢侈。不過，有超商業者指出，未來蛋價即使下跌，茶葉蛋還是不可能降價。

2023-01-10 07:00