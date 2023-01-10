台塑化12月營收622.56億元 月增0.3%、年增2.2%
台塑化（6505）今（10）日公告12月營收為622.56億元，月增0.3%、年增2.2%。台塑化表示，12月營收較11月成長的原因，主要來自銷售量的增加達54.4億元，價差部分減少達52.7億元。
台塑化表示，因重油加氫脫硫裝置恢復正常運作，所以12月全量生產，12月原油煉製量13,198千桶（每日426千桶，31天），比11月原油煉製量9,538千桶（每日318千桶，30天）增加3,660千桶；產品總銷售量14,140千桶，僅比11月12,377千桶增加1,763千桶，主要係產品庫存調度所致。
烯烴事業部分，12月乙烯產量16.1萬噸，比11月產量16.2萬噸減少0.1萬噸，產品總銷售量40.4萬噸，比11月43.8萬噸減少3.4萬噸，主要係下游市場需求不佳，以及第二套輕油裂解廠維持停車待命所致。
至於售價方面，12月杜拜原油每桶均價比11月下跌9.0美元，因內銷汽、柴油配合國內油價管制措施之吸收金額減少，12月產品平均售價僅比11月減少4.0美元。
受輕油價格下跌與下游需求疲弱影響，2022年12月產品每噸平均售價比11月下跌21美元。其中乙烯每噸平均售價減少33美元，丙烯平均售價減少6美元，丁二烯平均售價減少6美元，裂解汽油平均售價減少56美元。
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