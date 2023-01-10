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外國專業人員有效聘僱許可人次年增15.1% 製造業占最多

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
主計總處指出，2022年11月底外國專業人員有效聘僱許可的行業別以「製造業」(占31.5%)最多。示意圖／本報資料照
主計總處指出，2022年11月底外國專業人員有效聘僱許可的行業別以「製造業」(占31.5%)最多。示意圖／本報資料照

根據主計總處國情統計通報資料顯示，2022年11月底外國專業人員有效聘僱許可人次年增15.1%，有效聘僱許可從事「製造業」占31.5%最多，但以「營建工程業」增幅61.7%最大。

主計總處指出，2022年11月底外國專業人員有效聘僱許可的行業別以「製造業」(占31.5%)最多，其餘依序為「批發及零售業」(16.0%)、「專業、科學及技術服務業」(12.2%)及「教育業」 (10.1%)，四者合占近七成；與 2021年同期比較，有效聘僱許可人次占比較高的主要行業中，以「營建工程業」增幅 61.7% 最大，「製造業」增36.4%次之。

有效聘僱許可人次若按國籍別觀察，2022年11月底以日本及馬來西亞較多，分占16.4%及15.3 %，其次為印尼 9.9%及美國6.9%，四者合占近五成。前述四國申請「專門性或技術性工作」者占比分別為59.1%、91.9%、 70.2%及41.1%，與2021年同期比較，有效聘僱增幅最大為印尼增1.1倍，其次為越南增89.7%。

主計總處表示，外國專業人員有效聘僱許可以「專門性或技術性工作」為主，約3萬人，占63.1%，其次為「履約」占18.1%，二者合占逾八成。且依勞動部統計，截至2022年11月底外國專業人員有效聘僱許可4.7萬人次，男性占73.6%。

製造業 勞動部

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