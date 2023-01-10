過年手頭緊 九成八勞工春節想兼差 創金融海嘯以來新高

去年沒加薪，年終獎金又不如預期，擔心過年時手頭吃緊，根據yes123求職網今（10）日發布的調查顯示，有高達98.4%的勞工透露，想利用兔年春節期間兼差賺外快，比率不但略多於去年的98.2%，更續創2009年金融海嘯以來新高。

春節想賺外快的主要原因，在可複選狀況下：其中有63.8%表示，是因為「年關到，擔心缺錢」；有50.9%則透露，「覺得春節期間，工資會比較高」；也有42.2%「虎年沒加薪，想補貼所得」；以及38.8%「擔心年終獎金、分紅不如預期，想靠兼差彌補」；或者有25.7%指出，「擔心公司年後裁員或倒閉，提前賺點外快」。

若是想要打工的，在可複選狀況下，主要會尋找以下這幾類職務：「大賣場銷售人員」(35.2%)、「觀光景點服務人員」(34.1%)、「年貨大街銷售人員」(28.3%)，以及「餐廳服務人員」(27.1%)、「遊樂園服務人員」(25.3%)。其他熱門的春節打工職務，又分別有：「送貨員」(21.2%)、「客服人員」(20.1%)、「百貨公司銷售人員」(18.5%)，以及「SG(SB)、PG(PB)、酒促」(17.3%)、「清潔工」(16.1%)。

那麼如果是選擇擺攤，在可複選狀況下，主要想賣的東西依序有：「配件、飾品」(54.7%)、「年貨」(52%)、「衣服、裙褲」(46.5%)，以及「春聯」(41.6%)、「小吃」(38.6%)。其他想擺攤賣的商品，又分別有：「紅包袋」(30.4%)、「鞋子、襪子」(26.7%)、「玩具」(21.8%)，以及「年菜」(18.3%)、「皮包、皮夾」(15.1%)。

不論勞工朋友選擇上述何種方法，平均希望能賺進外快15,748元，若以「官方經常性薪資」44,339元估算，透過年節兼差方式，大概能替自己「變相加薪」35.5%。

春節想搶賺錢，除了打短期工、擺地攤外，如果工資能多一些，不少人也願意在過年期間，犧牲團圓時間正常上班。由yes123求職網調查發現，有高達六成八的勞工透露，「曾經」在除夕到初三期間正常上班過；而且其中又有七成七表示，「有因此」被家人抱怨過。

對於這四天(除夕到初三)如果需要上班，其實有四分之一的勞工朋友，希望老闆能加發「三千塊(含)以上」的紅包補償，平均期盼能拿到2,020元。

進一步詢問勞工朋友，如果「工資多一倍」，願意在這四天(除夕到初三)正常上班嗎？結果有八成六的人表示，「願意」正常到班；甚至變成「兼差打工」的話，時薪如果同樣多一倍，更有高達九成四的人「願意」去打工。

同樣針對「兔年」春節期間(1月21日除夕到2月5日元宵節)，就有42.1%的企業透露，「有」兼職人員的僱用需求；同時提供相關的兼職缺，「時薪上限」平均可達211.2元，約為基本工資的1.2倍。而且在過年這四天(除夕到初三)，又有六成四的公司透露，會補償「兼職人員」紅包，平均有883元。

相較之下，也有四分之三的企業指出，在過年這四天，會加發紅包補償「正職員工」，但平均預算為1,302元，明顯低於員工的期望值2,020元，這中間落差更高達35.5%，約等於打六五折。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，連續三年受疫情影響，加上面臨通膨壓力，勞工可能對企業加薪這件事，已經感到絕望，而且還要擔心過年期間的開銷。所幸受惠「邊境解封」與「春節十天」連假效應，預期內需產業的兼差機會，有望較去年增加；搭配時薪提高等誘因，不少人寧可犧牲與親友團圓時間，選擇兼差打工，拚點錢補貼家用。

楊宗斌也指出，其實「農曆除夕至大年初三」(兔年為1/21到1/24)為國定假日，企業應給勞工休假，若要求員工上班，應加倍發工資，或取得員工同意調移放假。此外，若適逢勞資雙方約定的休假日或例假日，應給予補休。

楊宗斌進一步表示，至於採「時薪制」的勞工，如果在「除夕到初三」工作，雇主同樣要加倍發給工資：例如兔年過年聘用的「臨時人員」，假設原本是給基本工資的時薪176元，一旦碰上這四天，時薪就要變成352元；同時資方「不能變相」主張，已經以加發紅包取代工資補償。

上述「兔年春節兼差與過年上工調查」，是由yes123求職網於2022年12月22日到2023年1月5日，採網路問卷進行抽樣。調查目前有工作的會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,210份，信心水準為95%，誤差值為正負2.82%。至於企業部分，有效問卷共988份，信心水準為95%，誤差值為正負3.12%。