資誠：企業加速數位轉型 建立新競爭優勢

資誠聯合會計師事務所擔任2023年天下經濟論壇冬季場的創始夥伴，今年主題為「駕馭逆風 刷新未來」，資誠創新諮詢公司董事長盧志浩於會中發表專題演講，探討臺灣中小企業面臨的數位轉型痛點，以及企業如何將挑戰轉化為商機，建立新的競爭優勢。

盧志浩表示，受國際局勢變化、疫後消費型態改變與供應鏈震盪等多種不確定因素影響，企業面臨的挑戰遠比過去更加複雜且瞬息萬變，企業領袖必須重新思考自身企業運作模式、定位企業全新價值，並加速數位化，保持企業敏捷性及快速調整能力，才能迎接各種挑戰。

缺資源、缺人才，中小企業數位轉型痛點，為協助中小企業找到合適的數位轉型方向與工具，資誠2022年持續進行《台灣中小企業數位轉型現況及需求調查報告》，針對批發與零售業、住宿及餐飲業、金屬製品製造業、機械設備製造業、電子零組件製造業、農業等6種產業，分析中小企業數位轉型的目的、數位工具使用現況、轉型過程挑戰以及所需資源等。同時呼應全球2050淨零排放宣示的趨勢，納入淨零碳排議題。

根據此調查，超過九成的中小企業投入數位化發展，僅有8.8%的中小企業在過去兩年沒有投入數位化費用，相較去年減少18%；而整體投入數位化費用的金額集中在「50萬以下」，佔比超過六成(63.3%)。

然而，81%的台灣中小企業在轉型時至少遭遇一項以上的挑戰，主要挑戰包括經費不足(35.6%)，缺乏數位技能和人才(33.7%)，以及缺乏對市場和客戶資料的深入分析(18.9%)。值得注意的是，「缺乏數位技能和人才」也是2021年的最大挑戰，可見，人才議題持續成為中小企業數位轉型過程最頭疼的問題之一。

盧志浩分析，越來越多中小企業陸續投入數位轉型，主要受到同業成功經驗分享、各種典範案例啟發、政府計畫吸引與消費者習慣改變等推波助瀾。然而，隨著中小企業對於數位轉型的投入程度擴散，所面對的新挑戰也與過去不同，數位轉型所需要的資源投入遠比中小企業預期的要高，所需花費諸如人才、數位工具或相關管理營運皆需要固定的成本投入。

盧志浩表示，當企業投入各種數位工具後，即開始產生各種數位化資料，因而面臨數據應用與分析能力的挑戰，尤其企業多數最終希望轉型能帶來實際業績與成效，如何具備專業分析與規劃能力，把市場和客戶資料應用在其企業營運規劃或銷售，亦為一大挑戰。

本次調查依據數位工具的使用數與數位化帶來的營收成長，將中小企業分為「啟動、探索、專注、領先」四種類型。

一、數位啟動者(佔43%)：工具少，成效低，採用了少量的數位基礎工具來維持日常的基本營運，因為數位化獲得的營收成長幅度皆不高。

二、數位探索者(佔40%)：工具多，成效低，抱持開放態度，已經開始嘗試使用多種的數位工具，但因為數位化獲得的效益也不高，正處於探索與尋找根因階段。

三、數位領先者(佔10%)：工具多，成效高：已取得初步的成功，將要持續深化數位創新，把成功經驗複製在更多地方。

四、數位專注者(佔7%)：工具少，成效高：已經找到指定的數位工具，並對齊企業經營上所需，為企業帶來穩定的效益。

打造數位成功方程式的五大關鍵盧志浩表示，透過上述的中小企業數位轉型的整體樣貌可知，絕大部分的中小企業仍然處於啟動者和探索者的階段，需要更多的時間摸索數位轉型的成功之道。而打造數位成功方程式，有五大關鍵要素，分別為：

一、數位策略架構：成功的數位轉型需要清楚的策略架構，並且有清楚的轉型目標，以及清楚的衡量成功，才能讓企業團隊朝一個方向前進。

二、數位程序：企業必須重新調整各種營運決策方式，運用數位所帶來的資料於商業場景中，才能建立新的數位方法。數據和技術是取得獨家洞察的關鍵，透過獨家的洞悉企業可以擬定不同的對應方式，造成競爭的差異。

三、投入資源：數位轉型該由誰發起，也會對成功有不同的影響。由高階主管發起的優點是失敗容忍度高、資源掌握度高，但缺點是數位技術掌握度低、策略斷層無法落實。由員工發起的優點是想法多元、技術掌握度高，缺點是與公司發展策略不一致、風險意識不高等。

四、數位夥伴關係：成功的企業整合了四大生態系統，也可以選擇一個作為開始；包括客戶解決方案生態系統、數位化營運生態系統、技術生態系統、人才生態系統。

五、創新價值：透過數位轉型能夠創造新的價值認同，讓團隊能夠持續的發揚光大，數位轉型最終成為由下到上的共識與共同努力的方向。

盧志浩強調，面對市場需求減緩、全球淨零碳排浪潮、消費型態改變與勞動力不足的挑戰，數位轉型已經是勢在必行。對於許多中小企業而言，數位轉型意味著企業轉型，從組織架構、人才、流程、技術架構等都將有重大變動。相較資源豐富的大型企業已經啟動轉型增加競爭優勢，中小企業更需要加緊腳步，面對缺乏資金、規劃能力、數位技能等挑戰，以數位轉型因應經營模式以及市場變化，從激烈的競爭中脫穎而出，邁向永續經營。