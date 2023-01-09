勤誠人事令生效 陳亞男升任執行長暨永續長

伺服器機殼大廠勤誠（8210）今（10）日正式對外宣布由總經理陳亞男升任執行長暨永續長，總經理一職則由原執行副總許健南接任，該人事令自2023年1月1日起生效。勤誠董事長陳美琪表示，勤誠40週年的轉型蛻變要有新的佈局及規劃，透過這次的高層人事調動，將委以兩人重任，亦有助於專業分工更加明確，帶領勤誠落實ESG永續發展及企業永續經營，而自己將以董事長暨策略長的身分繼續領航擘劃發展願景，為勤誠下一個黃金十年奠定基石。

陳亞男之前曾在英特爾台灣負責大中華區供應商及ODM工廠管理，並協助建立英特爾在上海的伺服器營運團隊、成功推動白牌伺服器商業模式，於2013年加入勤誠，一開始擔任董事長特助，幫忙整頓產品團隊管理與人資制度，協助深化勤誠的商業模式，並協同董事長經營深耕中國大陸市場；隨後在2016年升任全球業務副總，兩年後接下原先由董事長兼任的總經理位置，並於2023年升任執行長暨永續長。

陳亞男表示，未來將更專注於新事業群及企業投資布局、ESG永續發展，並且聚焦持續深化企業核心策略、品牌經營、數位轉型、財務風險控管及人才選用培育，原先核心事業管理的重責大任將傳承給新任總經理許健南。

新任總經理許健南過去曾為英特爾上海伺服器系統研發團隊的主管，建立並帶領伺服器研發團隊，後擔任大中華區市場技術部門高階主管。許健南於2014 年加入勤誠，先是任職中國大陸業務總經理，後接任美國業務總經理，並擔任全球業務行銷處暨全球研發處執行副總，掌管全球業務行銷、產品設計及前瞻技術研發，其專業技術背景及豐富業務經驗，成功推動勤誠結盟多元共榮的伺服器產業生態鏈，接任總經理後更將擴展至供應鏈管理、製造生產及全球品保，負責核心事業管理。

許健南指出，接任總經理一職後，未來將在百億的基礎上持續擴大勤誠營運規模；整合內外部資源，強化與系統廠、供應商及科技大廠結盟的合作關係，打造完整的生態鏈；厚植產品研發能力，提供客戶多元優質商品與服務；推行精實管理及低成本智慧製造，提升生產效率及營運效能。