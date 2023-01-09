詭譎！製造業無薪假忽降溫 工具機大廠卻通報236人實施無薪假

勞動部今（9）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。其中，目前製造業有235家、4,439人實施無薪假，較上期大減72家、近1,800人，因全球經濟成長明顯趨緩，以出口為導向製造業無薪假人數卻呈大減，令外界感到意外。不過，無薪假持續燒進科學園區，中科一家工具機大廠通報236人實施無薪假。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛坦言，製造業四大業這期無薪假人數皆有減少，據了解，部分公司是先前實施三個月到期，進入勞資協商階段，可能接續實施；還有部分業者，考量一月農曆春節連假長達十天，工作天數已經減少，所以乾脆一月先暫停實施無薪假，等2月再說。他坦言，農曆年後，製造業無薪假情勢不排除會再有一波升溫。

在這波無薪假情勢中，中科首度出現236人實施無薪假。據透露，是一家頗具規模的工具機業者。

先前竹科有一家旅行社、半導體測試廠，南科有一家精密機械業者通報實施無薪假，之後，又陸續停止實施。目前僅中科一家工具機業者通報236人實施無薪假。

統計顯示，目前製造業四大業，金屬機電業有2,364人、資訊電子業有750人、化工業有547人、民生工業有778人實施無薪假，較上期分別減少771人、695人、86人及246人，減幅相當明顯。