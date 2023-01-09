台灣國際地熱論壇 邀請破百位國際專業人士參與

邁向2050淨零排放目標，政府規劃2050年地熱發電累計設置量將達3到6.2GW（10億瓦）。經濟部今（9）日舉辦「2023台灣國際地熱論壇」，邀請十幾國、破百位國際專業人士參與。

據國發會於去年底公布的2050淨零排放12項關鍵戰略內容，地熱發電將扮演要角，規劃地熱發電累積設置量2025年要達到20MW（百萬瓦），2030年為56到192MW，但到了2050年，地熱發電則要衝到3至6.2GW。

經濟部次長、台電代理董事長曾文生致詞表示，就政府規劃，2050淨零排放發電占比最高的較成熟的離岸風電、光電，但台灣還有一項蘊藏量非常豐富的地熱，政府這幾年透過跟學術團體、民間社團、自己法人機構一直在關注地熱發展，希望技術更加成熟而有所突破後廣泛應用。

而台灣適合發展地熱發電的場址都陸續在探勘、發展當中，我相信國外來的非常多友人，應該可以在不同地點找到不同合作單位，或者直接跟中油、台電合作，儘速在台灣能夠落地找到適合發展的地點，也希望各位給政府一些好的產業發展政策。

本次論壇內容包含六大議題，分享台灣地熱推動現況、先進取熱技術、鑽井及材料、新電廠開發相關技術、其他新地熱開發相關議題、國內案場介紹。

經濟部地調所報告台灣地熱潛能初步盤點十大地熱潛能區，本部能源局為讓外界瞭解政府推動地熱之決心，說明除透過再生能源電能躉購費率及地熱能發電示範獎勵辦法推動外，並已提出《再生能源發展條例》部分條文修正草案，新增地熱專章，明確地熱探勘、開發至營運等相關規範。