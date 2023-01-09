台灣國際地熱論壇 曾文生：地熱今年或將加速發展

經濟部舉辦「2023台灣國際地熱論壇」9日登場，本次論壇由台灣地熱資源發展協會發起，並協助邀請國外地熱開發重要廠商。經濟部次長曾文生表示，希望國營事業與民間合作，地熱技術有所突破，也期許今年或許將會是台灣加速發動地熱的時間點。

曾文生致詞時表示，地熱是台灣未來再生能源發展重要項目，政府盼望地熱發展技術更臻成熟，甚至能突破，他期許，今年也許是台灣能開始加速地熱發展的重要時刻。

曾文生指出，台灣近年已經探勘地熱潛能區，期待包括中油、台電國營事業，民間公司都能合作，國外廠商也能在台灣各地找到不同合作夥伴，或是直接與國營事業合作，加速地熱發電在台灣落地。更歡迎各界提供好的產業發展政策方向讓政府參考擬定。

「2023台灣國際地熱論壇」內容包含6大議題，包括分享台灣地熱推動現況、先進取熱技術、鑽井及材料、新電廠開發相關技術、其他新地熱開發相關議題、國內案場介紹等及地熱發展與談；邀請來自美國、紐西蘭、德國、新加坡、瑞典、義大利等11位於地熱開發不同領域的重量級人士擔任講者，分享國外先進地熱開發技術、電廠成功商轉與管理經驗、酸性管材選用等，吸引國外廠商逾30家、國內產官學研各界逾4百人共同參與。

在台灣地熱推動現況部分，地調所報告台灣地熱潛能初步盤點的10大地熱潛能區，能源局也已提出「再生能源發展條例」部分條文修正草案，新增地熱專章，明確地熱探勘、開發至營運等相關規範，並由中央主導會同地方政府進行審查，以加速地熱推動。