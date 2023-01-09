中鼎奪卡達大單 打造全球最大RLPP乙烯廠統包工程

中鼎集團今日宣布，成功取得中東卡達RLPP（Ras Laffan Petrochemicals Project）專案計畫的乙烯廠統包工程，預定2026年底完工投產，屆時將成為全球產量最大的乙烯廠之一。

RLPP專案計畫業主拉斯拉凡化工（Ras Laffan Petrochemicals, RLP）為卡達能源公司（QatarEnergy）與雪佛龍菲利普斯化工公司（CPChem）成立的合資企業，近年積極於卡達與美國等地拓展石化事業。中鼎董事長楊宗興表示，感謝拉斯拉凡化工的信賴，讓中鼎得以承擔此劃時代的任務。

RLPP專案計畫地點位於卡達拉斯拉凡工業市，分為兩大建廠工程，包含上游的乙烯廠，以及下游的兩座高密度聚乙烯（HDPE）廠，總投資金額高達60億美元。中鼎與南韓三星工程聯合承攬上游的乙烯廠建廠工程，中鼎負責裂解爐及公用工程設施的設計工作，包含蒸氣與冷凝收集、鍋爐給水等；三星工程負責製程區的設計工作，包含碳氫化、氫氣純化設施與主壓縮設備；後續的採購及建造工作，則由聯合承攬團隊執行。這座乙烯廠年產量將達208萬公噸，產出的乙烯將提供下游生產高密度聚乙烯（HDPE）使用。