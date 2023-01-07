五大原因導致出口連四黑 今年Q1也不樂觀

財政部今（7）日公布去年12月出口357.5億美元，是近20個月最低水準，年減12.1%、連四黑，可歸因於全球經濟下修、中國大陸疫情擴大、庫存調整、原物料行情滑落、基期高等五大原因，出口頹勢恐將延續，今年首季仍將呈現負成長。

不過若以全年來看，在上半年出口強勁表現支撐下，去年總出口仍以4,795.2億美元寫新高；總進口也以4,276億美元締創新猷。

財政部統計處長蔡美娜表示，12月11大出口貨類全數下挫，接續傳產貨類頹勢，電子零組件、資通與視聽產品等兩大主力科技產品出口，看起來也進入下降周期。

其中電子零組件方面，因客戶端庫存調整，及大陸疫情波及生產活動，連帶削弱對積體電路拉貨力道，12月出口年減1.4%，對照進口電子零組件已連五月走跌且減幅擴大，研判電子零組件出口在短期內恐不容易看到明顯回升。

資通與視聽產品出口，雖有部分顯卡新品效應支撐，但消費性電子市況疲軟，正負相抵後出口年減10.7%，減幅是2016年5月以來最大。

至於光學器材，因面板供需結構尚未改善，出口年減逾三成，已連14個月衰退；傳產貨類普遍面臨買氣清淡、價格滑落庫存調整等下拉壓力，減幅多在二至三成之間。

12月出口結果印證了財政部先前觀察，去年第4季轉為負成長，年減8.6%，蔡美娜說，這是近七年來再度上演「旺季不旺」。

展望今年出口，蔡美娜指出，主計總處先前預估今年首季出口將為負成長5.5%，2月下旬會再修正預測，可能會再往下調。

若僅觀察1月，蔡美娜點出五大觀察面向。首先全球經濟雜音仍多，美光、三星等國際大廠都下修獲利；第二，庫存調整尚未結束；第三，大陸防疫鬆綁後，染疫人數大幅上升，春節後恐怕又有一波高峰，動搖供應鏈及消費動能。

第四，近幾月海外訂單表現不佳；第五，春節落在1月，連假長達十日，比去年同月工作天數減少五日。

綜合各項因素，1月出口鐵定將連五黑，規模約在304億至320億美元間，年減達20%至24%，但她強調，逾二成減幅主要來自春節因素干擾，實際出口收縮情形必須與2月一起觀察。