都更分回戶5年才能賣？王光祥怒轟修法粗糙 花敬群回應了

平均地權條例修法草案下周力拚三讀，中華民國不動產開發公會全聯會名譽理事長王光祥今（7）日表示，草案中的私法人購屋採許可制，將讓他做了20多年的正義國宅都更案，不僅應分回房子得經政府許可，而且五年內不能出售。

他無奈說，「我完全不知道該怎麼辦，請推動都更改建的內政部教教我」。

內政部代理部長花敬群稍晚在臉書回表示，建設公司參與都更分回，以及參與合建分回的房屋，都不受平均地權私法人購買住宅的限制，也不受五年內不得出售的管制。

王光祥今天舉行記者會表示，他投入多年的正義大樓都更案，實施者是龍聯建設，但實際出資的，以及施工的，是他的三圓建設。如今正義國宅都案完工，礙於都更法令，他公司應分回的產權，只能由實施者轉售給他的公司。

然而，目前一讀通過的平均地權修正案，規定私法人購買自用住宅採許可制，必須取得主管機關許可，才能購置，而且買了之後，五年內不能轉售。

王光祥表示，如此一來，原本他應分回的房屋，變成要先提使用計畫，說明他有合理使用需求，接著呈報內政部，再由內政部找專家學者組成的委員會討論，經委員會許可才能拿到房子。

更大的問題的是，有幸能獲得許可，他分到房子後還要等待5年，才能銷售，把房子再移轉給購屋者。

王光祥表示，正義國宅都更案的狀況，只是冰山一角，不過全國不知道還有多少這樣的案例。他說，這樣的許可制將重創都市更新，沒人敢做「眼看火車都要撞上去了，我不得不出來說，以免等到火車撞上去了，才再來哀嚎」。

王光祥表示，全世界沒有任何一個國家限制私法人購屋，立一個全世界都沒有的法，竟然在政策形成過程，缺乏與業界對談，在立法院審議時也沒有舉行任何一場公聽會，這樣的立法很粗糙、有問題，已經不只是不知民間、產業疾苦了。