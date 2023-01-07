王光祥批打炒房法案：都更案做了20年還要5年才可移轉

位於忠孝復興商圈的全新豪宅「台北之星」，前身為「正義國宅大樓都更案」，在建商三圓與龍麟建設經過20多年整合開發後，於去年底重新與市民見面。但打炒房的平均地權條例修正草案，即將拚三讀通過，修法前夕，三圓建設前董事長王光祥卻疾呼，他在正義大樓都更案投入多年耕耘，遇過險阻都一一克服，「但這次我不知該怎麼辦？管制私法人購屋，讓我做了20年的都更案還要等5年才能移轉！請推動都更改建的內政部教教我！」

內政部推動平均地權條例修法，祭出嚴懲炒作、限制預售屋換約轉售、管制私法人購屋、解約申報登錄、建立檢舉獎金等五招，堪稱史上最剽悍打炒房法案，修正草案日前已在立法院初審通過，1月9日將送院會討論，拚本會期三讀。其中，業界最關切預售屋禁止換約與管制私法人購屋。

王光祥說，他接手完成正義大樓都更案，但是被都更法令限制：一是在都更計畫書中，他不能當實施者；二是舊法令也沒有「出資者」，意即蓋房子的錢是他的，施工是他完成的，受到法令限制，只能用買賣方式跟原來的實施者拿回他該分到的。

他指出，私法人購屋許可制只要一上路，他當初跟實施者協議應該分給他的房子，要先提使用計畫，說明他有合理使用需求，呈報內政部找專家學者一起討論，如果作成許可的決定，他才能到地政事務所辦理過戶；有幸能獲得許可，拿到房子後還要等待5年，才能再移轉給購屋者。

王光祥表示，都更案程序冗長、整合困難，正義大樓的案子只是冰山一角，全國各地的各種狀況不知凡幾，「這樣的許可制是在打炒房，還是陷兢兢業業的從業者於困境？這個立法很粗糙、有問題，已經不只是不知民間、產業疾苦了！」

他也批評，立一個全世界都沒有的做法，更不管會造成什麼樣的問題，竟然在政策形成過程缺乏與業界對談，在立法院審議時也沒有舉行任何一場公聽會，在炒房客還沒有被揪出來前，產業及從業人員已先受到重傷「而且是我們信賴的政府造成的」。