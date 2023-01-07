台版晶片法三讀 經濟部：六個月內完成子法

台版晶片法三讀！經濟部表示，「產業創新條例第10條之2及第72條」修正草案今（7）日立法院三讀通過，將會同財政部在六個月內完成子法。

經濟部表示，臺灣為全球供應鏈重要的一環，是國際大廠長期可信賴的合作夥伴，具有獨特性與不可取代性。面對美、日、韓、歐盟等紛紛提出鉅額獎勵措施，推動關鍵產業自主化，我國應加強鞏固關鍵產業國際競爭優勢，爰經濟部提出產創條例第10條之2及第72條修正草案。本次修法係提供關鍵產業升級版的研發與設備投資抵減，因此在適用資格要件上有一定門檻要求，可鼓勵公司積極投資根留臺灣，亦將經濟合作暨發展組織（OECD）全球企業最低稅負制精神納入，來兼顧產業發展與負擔合理稅負。有四大重點。

一、適用對象不限產業別，只要在國內進行技術創新且位居國際供應鏈關鍵地位之公司，符合適用要件者均得申請適用。

二、適用要件包含當年度研發費用、研發密度達一定規模，且有效稅率達一定比率，即112年度有效稅率應達12%、113年度起應達15%，但113年得審酌國際間施行經濟合作暨發展組織（OECD）全球企業最低稅負制情形，報請行政院調整為12%，以給予我國產業緩衝期。

三、符合適用要件者，得享有前瞻創新研發投資抵減，當年度抵減率為25%；購置用於先進製程之設備投資抵減(金額亦須達一定規模)，當年度抵減率為5%，支出金額無上限。二者合計的抵減稅額不得超過當年度應納營所稅額50%。

四、施行期間為自112年1月1日至118年12月31日止。

至於外界關心的子辦法草擬方向，經濟部將會同財政部於6個月內完成子辦法訂定。針對適用要件之規模及名詞之定義，將參考國內外產業發展狀況、主要上市櫃公司研發經費及產業研發密度，並蒐集產業界意見及聽取產官學研專家意見來訂定，同時會因應產業發展趨勢來及時滾動修正，另外申請流程、申請期限、審查機制及書表文件等，亦將於子辦法中明定，未來申請案件則會透過審查機制，邀請相關部會及外部專家共同審核。此外，委員所關切的中小企業及新創發展等議題，經濟部將持續提供產品開發、數位轉型及資金協助等措施，以多元政策工具協助其發展。

最後，也感謝產業界對本次修法的支持與肯定，期藉由本修正案之施行，鼓勵產業加大投資力道，讓關鍵產業與技術深耕臺灣，來帶動中下游供應鏈持續茁壯，促進產業多元發展。後續子辦法及相關書表文件訂定完竣後，經濟部將舉辦說明會，讓產業界充分瞭解本修正案政策措施，俾利其申請適用。