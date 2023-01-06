經貿辦：我國是以觀察員身份加入美中晶片制裁訴訟

根據彭博報導，在中國大陸於世界貿易組織（WTO）對美國的晶片制裁措施提出訴訟後，台灣也已要求加入相關討論，希望在這場討論中，發出台灣的聲音。對此，行政院經貿談判辦公室今（6）日指出，我國確實在1月3日以第三國的身份申請加入，且以觀察角色參與其中，但對於台灣採取特定立場一事，報導內容並不正確。

彭博資訊指出，還不清楚台北當局加入這場討論的目標，但這個小島生產絕大多數的全球最先進半導體。美國貿易官員本月稍後也將造訪台北，進行更多會談。

經貿辦表示，為確保台灣權益，我國於 2023 年 1 月 3 日以第三國身分，申請加入諮商中國控訴美國出口管制相關措施違反 WTO 規範案(DS 615)。依據「WTO 爭端解決規則與程序瞭解書」，非諮商成員國，若有實 質之貿易利益，可以第三國身分，申請加入諮商程序，且經被諮商 國同意後，可加入諮商程序。

經貿辦解釋，第三國就諮商過程以觀察角色參與，其目的是進一步了解諮商雙方對於案情之立場及說明，並不代表支持或反對當事國任何一方之立場。若干外國媒體的標題影射台灣採取特定立場，並不正確。台灣此次以第三國身分申請加入諮商係為確保民主供應鏈之穩固。台灣作為全球半導體供應鏈關鍵一環，且作為美國經貿合作的重要 夥伴，為了對案情有較為深入的瞭解，並確保國家戰略產業健全發展，因而向 WTO 提出參與諮商之意向，台灣堅守民主供應鏈的立場堅定不移。