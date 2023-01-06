2023年再生能源電能躉購費率公告 光電未調降

經濟部於今（6）日公告2023年度再生能源電能躉購費率及其計算公式，與2022年度相比，大部分費率維持，包括原草案中要調降的太陽光電並未調降，離岸風電等則提升費率。

經濟部說明，2023年度各類再生能源電能躉購費率，太陽光電方面，國內太陽光電產業當前仍部分受原物料價格及缺工因素影響，不過今年度下半年營造工程物價指數有逐漸回穩趨勢，可望舒緩物價缺工因素對太陽光電開發影響，審定會為兼顧目標量達成及鼓勵業者投入建置，決議費率維持2022年度水準。

風力發電方面，不及30瓩陸域風電，躉購費率維持每度7.411元，30瓩以上陸域風電，躉購費率提升為每度2.1286元；離岸風電，躉購費率提升為每度4.5085元。

生質能發電，新增「農林植物」躉購費率類別，躉購費率每度3.1187元；生質能有厭氧消化設備(沼氣發電)，躉購費率提升為每度7.0089元；無厭氧消化設備，維持2022年度費率水準，即每度2.8066元。

廢棄物發電：農業廢棄物部分，維持2022年度費率水準，即每度5.1407元；一般及一般事業廢棄物，維持2022年度費率水準，躉購費率每度3.9482元。

小水力發電，增訂不及500瓩級距，躉購費率每度4.8936元，500瓩以上不及2MW部分，躉購費率每度4.2285元；2MW以上，維持111年度費率水準，即每度2.8599元。

地熱發電，不及2MW容量級距部分，躉購費率提升為每度5.9406元；2MW以上部分，維持2022年度費率水準，即每度5.1956元。

海洋能發電，維持2022年度費率水準，即每度7.32元。

經濟部表示，為鼓勵業者及早完工併網，另一致增訂各類再生能源加強電力網額外費率。針對太陽光電部分，修正太陽光電第一型發電設備適用2023年度費率起算時點，由取得同意備案日調整為籌設許可日，且對於裝置容量2-10MW無併聯升壓站者，將其期限相較2022年度延長2個月。