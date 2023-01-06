物價瘋漲！2022年全年通膨率2.95% 創14年新高

物價又漲回來了！主計總處今（6）日公布12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.71%，較11月的2.35%再回漲，且連17個月超過2%通膨警戒線。此外，主計總處今日也同步發布2022年全年CPI年增率為2.95%，創14年新高。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，2023年全年CPI年增率預估1.86%，第1季仍會大於2%，但可望逐季放緩，縮小到2%以下。

主計總處表示，12月CPI較上年同月漲2.71%，主因外食費、蔬菜、肉類、水產品、蛋類、房租、家庭用品、油料費及娛樂服務費用上漲所致。惟水果與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅，若扣除蔬菜水果，漲2.77%，再剔除能源後的總指數，核心CPI漲2.71%，17項重要民生物資漲幅6%。