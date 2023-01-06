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媒體議價進度曝光 跨部會小組會議農曆年前召開

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

由數位發展部規劃的新聞媒體議價平台對話甫落幕。數位部次長李懷仁今（6）日接受專訪時指出，未來雙方一定還有對話機會，Google也已提出具體方案。據了解，先前數位部所說的跨部會小組會議將在農曆新年前召開，但具體時間還需要行政院政委吳政忠決定。

數位部去年12月召開首輪協商會議，邀請新聞媒體公會與數位平台Google、Meta分別對談，共計四場。李懷仁強調，這是第一輪會議，「未來一定還有對話機會。」

李懷仁也說，其實目前主要還是會聚焦在新聞媒體與平台間的對話，而不是廣泛的媒體，其最主要的原因就是，新聞身為第四權，具有社會價值意義，所以更需要公部門的協助來達成共榮。

李懷仁指出，在數位部的立場來看，從來沒有排除過立法，但希望立法之前可以透過對話達成共識往前邁進，Google也已提具體方案，但因為涉及商業機密由他們所說明，希望雙方做更進一步細節溝通，Google也有跟個別媒體業者一對一溝通，提出數位轉型方案。

據瞭解，該方案即是Google想與媒體建立合作夥伴關係，規劃一筆上億元基金將可能會成立一個基金會或是其他模式，並透過其工具、技術和資源幫助媒體數位轉型，媒體有相關計畫可提出，經過嚴格審查後撥款。但具體內容還需要等Google對外說明。

Google Meta

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