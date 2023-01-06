影／台電打造首座「光儲合一」綠能儲能系統 就在台南鹽田！

台電在台南鹽田打造全台首座「綠能+儲能」、全台最大儲能系統光電場今天由台電總經理王耀庭、台南市副市長葉澤山等見證啟用。這處系統佔地6000平方公尺，含8組貨櫃八組、每組可自動偵測電網充放電2.5MW 百萬瓦，造價6.8億元。

這處裝置容量20MW/20MWh(百萬瓦小時)儲能系統，由曾提供美國波音客機電池服務的法國百年電池廠Saft打造8個20呎儲能貨櫃，使用超過1000個鋰電池模組，並採用士林電機的變壓器，搭配功率調節系統等設備，總儲電量達2萬度，等同可提供4萬個家庭用戶1小時用電，是首座光儲合一系統，也是全台最大儲能系統。

王耀庭表示，台電先前於金門設置夏興電廠、蘭嶼電廠設置儲能系統，打造離島智慧電網，今首度結合前年啟用的台南鹽田光電場，與新能源企業聯合再生設置首座「光儲合一」結合綠能的儲能系統，20MW百萬瓦容量也創下國內最大。儲能系統具快速充放電特性，可協助太陽光電發電併入電網的穩定調節，亦可與現有機組相互搭配，提升電力系統穩定與彈性，遇突發電力事件時立即提供穩定電力。

台電指出，台電2020年於台南將軍、七股區214公頃廢棄鹽灘地，以48萬片光電板打造裝置容量150MW的南鹽光電場，創下當時國內最大紀錄，平均每年可發出2億度電，相當於近5萬戶家庭一年用電，也帶來每年超過10萬公噸減碳效益，且仍保有場址既有滯洪功能。近年綠能持續發展，為讓每一度綠能效益極大化，首度結合光電場域建置「光儲合一」儲能系統。

台電表示，儲能系統具有快速充放電特性，可協助調節太陽光電發電併入電網，減少系統波動、維持電網穩定，更可善用儲能電池儲存白天旺盛光電，將電能大挪移，待夜晚用電高峰或遇突發電力事件時提供立即穩定電力、爭取分秒必爭的搶修復電緩衝時間，反應速度更勝傳統發電機組達上千倍。