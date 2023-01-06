耗水費為何突然開徵？官員曝「嘉南停灌」給警訊

耗水費徵收長期「紙上談兵」，過去因百年大旱、疫情、通膨等因素遲遲未預告開徵期限，經濟部突然於今（6）日發布耗水費徵收辦法，宣布自今年2月1日起，對枯水期單月用水量超過9000度大用水戶開徵耗水費。水利署副署長王藝峰說，嘉南灌區一期稻作停灌給了警訊，必須提前拿出因應措施。

耗水費不是新名詞，早在2016年5月25日「水利法」第84條之1正式上路，就賦予開徵耗水費法源，這六年多來，經濟部水利署與工商團體代表、環境保護團體、各相關部會、地方政府等積極溝通，但歷經百年大旱、疫情、國際經濟動盪等事件，耗水費一直沒有正式開徵。

王藝峰表示，其實水利署天天在評估何時可以開徵耗水費，考量條件包括最重要的水情狀況，以及通膨因素、對產業的衝擊、氣候變遷等，綜合考量下，決定2月開徵耗水費。其中，嘉南灌區今年一期稻作「全面節水」，使1.9萬公頃農地停灌，讓水利署體會到，遭致旱情的氣候變遷未來可能年年都會發生，而水利署不能每次都等發生後才有所因應。

王藝峰指出，當有旱情出現，農地停灌、民生用水減壓外，用水大戶的產業也必須有所準備，水利署就必須負起責任，開徵耗水費。

王藝峰表示，目前在一期稻作全面節水、開徵耗水費等措施下，水利署對於嘉南地區今年7月之前的穩定供水「比較放心」，接下來仍會審慎觀察、應對。

根據經濟部公布耗水費徵收辦法，2月1日起開徵耗水費對象為單月用水量超過9000噸(度)的大用水戶，每度徵收3元耗水費，為鼓勵大用水戶落實節水措施，只要回收率達到公告標準，費率可優惠調降至2元或1元，但地下水全數用水量均納入徵收，並以3元費率計徵，無優惠費率。此外，使用再生水、海淡水、開發水資源或投資節水設備者，享有最高60%的耗水費減徵優惠。

為使大用水戶有緩衝期進行節水設備投資，2025年6月30日前大用水戶耗水費減半收取。