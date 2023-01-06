用水大戶注意 經濟部：耗水費2月1日開徵

經濟部為促進產業節水並落實用水正義，今（6）日發布耗水費徵收辦法，自2月1日起，對枯水期單月用水量超過9,000度大用水戶開徵耗水費。並公告耗水費減徵及抵減項目認定作業要點、用水回收率行業基準區間二項開徵所需之行政規則。

經濟部指出，2月1日起開徵耗水費對象為單月用水量超過9,000噸(度)的大用水戶，每度徵收3元耗水費，為鼓勵大用水戶落實節水措施，只要回收率達到公告之標準，費率可優惠調降至2元或1元；地下水全數用水量均納入徵收，並以3元費率計徵，無優惠費率。

此外，使用再生水、海淡水、開發水資源或投資節水設備者，亦享有最高60%之耗水費減徵優惠。為使大用水戶有緩衝期進行節水設備投資，114年6月30日前大用水戶耗水費減半收取。

水利署表示，2016年5月25日總統公布增訂《水利法》第84條之1賦予開徵耗水費法源，6年多來經濟部水利署積極與工商團體代表、環境保護團體、各相關部會、地方政府等積極溝通，考量面對氣候變遷，穩定供水將是台灣經濟社會發展的關鍵課題，而百年大旱更凸顯各界努力節水時，用水大戶更應負起節約用水之企業社會責任。經濟部充分評估水情、經濟衝擊等因素，發布耗水費徵收辦法，以促進產業節水並落實用水正義。

水利署說明，為配合耗水費徵收，2022年4月至5月再次邀請工商團體代表，共同討論草案內容及徵收配套措施，並感謝產業各界給予多項節水及徵收方案建議，也表達認同並配合耗水費開徵的政策推動。

水利署及工業局也同步推動產業節水輔導及廠商電話諮詢服務，提供用水戶水資源管理改善建議。耗水費開徵預期促進產業節水，鼓勵大用水戶投資節水設備，強化產業用水管理，有助於企業ESG轉型，並將帶動台灣水產業的發展，是一項多贏的政策。