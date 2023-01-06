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允能危機／金管會提醒國銀提列備抵呆帳

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北報導

雲林允能離岸風場近期傳出財務危機，向銀行團爭取進行減債協商，恐成為國內首宗離岸風電債務危機。金管會官員表示，此案含外商在台子行有八家國銀參與，截至去年九月底，國銀部分餘額還有二三六億元，尚未進入債務協商，會提醒國銀視資產品質適時評估提列備抵呆帳。

金管會銀行局副局長林志吉昨天表示，目前了解的情況是工程延誤，詳細協商內容要由借貸雙方討論處理；此案雖然有一些波折，但銀行團與借款戶會協商討論，已經提醒國銀要依照相關的情況、依照資產的評估，審視何時需提列備抵呆帳，只要資產品質有變化，銀行就要提列備抵呆帳。

林志吉指出，允能離岸風場授信案中有六成是ＥＣＡ（出口信貸機構保證），此案有三家外國ＥＣＡ機構，當主債務人債務不履約時，保證機構就要出來履約，國銀不可能全部損失。

債務 金管會 離岸風電

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