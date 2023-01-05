台版晶片法 拚下周三讀、今年上路

經濟部為了確保台灣在關鍵供應鏈上保有領先地位，去年提出《產業創新條例》第10條之2，也就是「台版晶片法案」。對於何時三讀，經濟部官員指出，還須看立院安排何時表決，目前在野黨提案頗多，時間較為不定，但考量國際產業激烈競爭，希望本會期如期通過。

考量到美國、歐洲、日本等國相繼推出促進半導體法案，《產業創新條例》第10條之2，也就是「台版晶片法案」去年火速擬定，包含研發及設備支出稅務減免，研發投抵可達25%，設備投抵則為5%且金額無上限。

其中，申請設備投抵企業須符合「先進製程」要求，如此無論是買10億元、100億元，或是200億元的設備都可以申請投抵；外界關心的「先進製程」定義問題，就算是28奈米成熟製程，若是具有特定用途，屬於國際供應鏈關鍵領域，就可以交由公部門及外部專家所組成的審議會來評估是否符合資格。

至於研發規模、研發密度等，經濟部認為應設定高門檻，才能讓25%的投抵率與既有的15%投抵做出區別；但是否要設定研究規模在100億元，還是降至50億元就必須還要等到立法院最終通過版本，再評估子法如何訂定。

對於產創條例10-2審查，國民黨立委曾銘宗強調，「依法納稅、依法減稅」是基本原則，認為經濟部應該要說明適用範圍。部分在野黨立委則質疑，中小企業沒有受到挹注，反倒是把資源給大型國際企業，要求納入中小企。

但經濟部長王美花強調，產創條例第10條和10-1本身就有租稅優惠，政府對於中小企，仍有提供相關保障、補助等；民進黨總召柯建銘同樣也指出，該法無關乎中小企業保護與優惠。