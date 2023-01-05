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還不出錢！允能風場爆危機8國銀踩雷 網驚嘆「1共同點」：真意外
由天豐新能源開發的雲林允能風場近期向銀行團求援，希望減降債務達上百億元，恐成為國內首宗離岸風電債務危機。消息震驚業界，也讓網友驚嘆踩雷的8家本土銀行都是私人銀行，「八大行庫對這種專案融資的都敬謝不敏」。
截至2022年9月底，允能離岸風場聯貸案，有20家銀行參與，其中國銀有8家、外銀12家。8家參與融資的國銀，包含國泰世華銀、中信銀、玉山銀、北富銀、安泰銀、京城銀，與2家外銀在台子行，包含星展銀行、渣打銀行。當時，授信餘額還有667億元，其中8家國銀授信餘額還有236億元、外銀授信餘額為430億元。
PTT鄉民質疑「奇怪~2020年就該完工的要推給疫情好像不對吧，才施工1/5就還不出錢來不會是從一開始就不想還吧？」，也有人翻出天豐新能源董事長王雲怡曾說「台灣有最好的風場、穩定的政策，以及有效率的政府，而達德能源（更名前公司名）也會繼續投身綠能，不會讓台灣社會失望」。
其他人驚訝「哇！結果這次都私人銀，還真意外」、「被笑爛的太陽能都還好一點」，更有網友批「簡單講就政府失信，外商認賠」、「蓋五分之一就財務危機，呵呵」、「蠻好笑的，2019聯貸案時說2021年前商轉，現在都2023了」、「八大行庫對這種專案融資的都敬謝不敏」。
還有人查閱到該公司所在地與其他35家公司皆同個地址，多是風力發電、能源相關。不過，有會計師曾解說，「公司法上沒明文限制，理論上設個十幾、二十家都可以」，問題點在國稅局同不同意設址。
金管會表示，此案含外商在台子行有8家國銀參與，截至2022年9月底國銀部分的餘額還有236億元，目前還未進入債務協商階段，會提醒國銀視資產品質適時時評估提列備抵呆帳。
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