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監院糾正國發基金踩雷如興東貝 國發基金回應了

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

針對今天監察委員針對國發基金投資如興及東貝案提出糾正，國發基金表示，尊重監察委員糾正，將持續強化投資審議程序及投後管理的力道，改善釋股程序改善彈性。

國發會表示，國發基金依據「產業創新條例」第29條設置，對初次申請個案，皆經政策評估會議、投資評估審議委員會及管理會會議等三階段審議，自設立以來，審核流程雖因時間推移多有變革，但對申請案件採用同一審議程序。

國發基金表示，將持續強化投資審議程序及投後管理的力道，並針對釋股程序改善彈性，而針對部分程序仍有誤解，國發基金將持續盡力說明，後續也會就糾正案之內容研析後進行回應說明。

針對被糾正的兩件投資案，國發基金表示會審慎處理、確保投資權益。其中持續監督東貝公司，確保將財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會控管之研發專戶款項，專款專用於新產品研發及生產。至於如興公司投資案部分，國發基金已向投資人保護中心登記，對如興公司、陳仕修董事長及相關人等，進行投資損失集體求償程序，以保障國發基金合法投資權益。

國發基金 如興

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